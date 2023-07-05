Шмигаль запевняє, що підвищення податків до кінця війни не буде: лише повернення до минулого рівня

В Україні до кінця війни не планується підвищення податків, окрім їх повернення на довоєнний рівень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що з 1 серпня очікується скасування спрощеної системи оподаткування для підприємців. Ідеться про повернення до 5%-ї ставки податку замість 2%, які було запроваджено у перші місяці повномасштабної війни.

"Інших зрушень, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", – висловився очільник уряду.

Нагадаємо, що з 1 липня припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%.

Що стосується повернення 5%-го податку для підприємців, про яке говорить Шмигаль, то Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт наприкінці червня, передбачивши, що його норми діятимуть із 1 серпня.

Однак наразі документ заблоковано: депутат Дмитро Разумков вніс проєкт постанови про скасування прийняття законопроєкту в цілому. За наявності такої ініціативи, голова Вехровної Ради не може підписати проєкт закону.