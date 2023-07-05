Шмигаль уверяет, что повышения налогов до конца войны не будет: только возвращение к прошлому уровню

В Украине до конца войны не планируется повышение налогов, кроме возвращения на довоенный уровень. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что с 1 августа ожидается отмена упрощенной системы налогообложения. Речь идет о возврате к 5%-й ставке налога вместо 2%, которые были введены в первые месяцы полномасштабной войны.

"Других сдвигов, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, убежден, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии", – высказался глава правительства.

Напомним, что с 1 июля прекратила действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%.

Что касается возврата 5%-го налога для предпринимателей, о котором говорит Шмыгаль, то Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в конце июня, предусмотрев, что его нормы будут действовать с 1 августа.

Однако сейчас документ заблокирован: депутат Дмитрий Разумков внес проект постановления об отмене принятия законопроекта в целом. При наличии такой инициативы председатель Вехровной Рады не может подписать проект закона.