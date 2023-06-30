Рада возвращает довоенные налоги: что изменится и с какой даты

Верховная Рада во время заседания 30 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №8401 об отмене 2% единого налога.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За документ проголосовали 279 народных депутатов.

Закон вступит в действие 1 августа, кроме норм об РРО, которые начнут действовать с 01 октября (кроме продаж подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты, игорного бизнеса).



Данные голосования по законопроекту №8401 в Раде по фракциям. Фото: Алексей Гончаренко

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что мораторий на документальные проверки остается в силе, с учетом следующего:

разрешенными остаются документальные внеплановые проверки по отдельным основаниям их проведения;

плановые проверки до конца военного положения проводятся в отношении субъектов хозяйствования в сфере производства или реализации подакцизной продукции, в сфере игорного бизнеса, и оказывающих финансовые, платежные услуги;

до конца военного положения в случае, если плательщик уплатит доначисленную по результату проверки сумму налогов или ЕСВ в течение 30 дней – он освобождается от штрафов и пени, начисленных на такую сумму.

В то же время, в целом с 1 августа 2023 года и до конца военного положения будет действовать мораторий на проведение документальных проверок по вопросам уплаты ЕСВ.

Налогоплательщиков освободили от ответственности за нарушения в сфере применения РРО, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, а также за нарушения в сфере уплаты ЕСВ, совершенные с начала военного положения и до 1 августа 2023 года.

Отмена 2% единого налога. Как закон будет действовать на прифронтовых территориях

В населенных пунктах, которые считают согласно приказу Минреинтеграции, прифронтовыми, буду действовать более мягкие правила налогообложения.

Законопроект №8401 предусматривает сохранение права добровольной уплаты ЕН для прифронтовых территорий. Налогоплательщики освобождаются от финансовой ответственности за нарушения в сфере применения РРО, если они были совершены на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами .

К налогоплательщикам на прифронтовых территориях (в том числе на территориях возможных боевых действий) не будут приниматься меры по погашению налогового долга.

В мае Рада приняла документ в первом чтении. Принятие этого закона является одним из обязательств Украины в рамках меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

В декабре 2022 года о разработке этого законопроекта Минфином сообщал Гетманцы.

Он напоминал, что единый налог в 2% был введен в марте 2022 года, "когда вся экономика находилась в оцеплении от шока войны", и это стало одним из факторов, ожививших украинский бизнес.

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