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Пришло время платить по полной. Депутаты хотят отменить льготу для бизнеса в виде 2% налога с оборота
Из-за падения поступлений в государственный бюджет, депутаты намерены инициировать аннулирование спецрежима для бизнеса, который во время войны платит 2% налога с оборота.
Министерство Финансов разрабатывает законопроект об отмене специального режима налогообложения для предпринимателей и компаний, которые выбрали 3-ю группу единого налога (ЕН) и платят 2% с оборота.
Об этом Delo.ua сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. "Законопроекта физически еще нет. Но Минфин над ним работает", – заявил Гетманцев.
О необходимости отказываться от спецрежима с налогом по ставке 2% заявил и народный депутат от партии "Голос", первый замглавы налогового комитета Ярослав Железняк. Он признался, что вообще не очень поддерживал введение такого льготного механизма и предположил, что Кабинет Министров в ближайшие месяцы «...выйдет с похожей идеей (об отмене налоговых льгот – ред.)».Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом депутаты пытаются успокоить предпринимателей и обещают, что возврат к "старым" условиям налогообложения будет аккуратным и с адекватным переходным периодом.
Дали возможность, чтобы отдышаться
Решение о том, чтобы частично снизить налоговую нагрузку на бизнес, Верховная Рада приняла в марте. Речь идет о законопроекте 7137-д, который предусматривал уменьшение топливного НДС до 7% и аннулирование акцизов на горючее, освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ на время военного положения, добровольность уплаты единого налога для СПД 1-2 групп упрощенной системы.
Среди всего прочего депутаты заложили и возможность для малого и среднего бизнеса платить единый налог по ставке 2% с оборота. Эта норма распространяется как на предпринимателей, так и компании (юрлица), которые работают на 3-й группе ЕН и годовой оборот которых не превышает 10 млрд грн в год. При этом бизнес, мигрировавший на спецрежим, освобождается от уплаты налога на прибыль, НДС, земельного налога. Помимо этого, депутаты сняли ограничение на количество сотрудников, которые могут быть наняты работодателем, уплачивающим 2% с оборота.
Напомним, что для предпринимателей 3-й группы ЕН стандартные ставки налога составляют 3% плюс НДС либо 5% с включенным уже в эту ставку НДС.
В то же время, есть список сфер и отраслей, представители которых не могут использовать этот спецрежим. А именно:
- организаторы азартных игр, лотерей и пари;
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пункты обмена валют;
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производители, импортеры и экспортеры подакцизных товаров (за исключением мелких розничных продавцов горючего, пива, столовых вин);
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компании, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых;
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страховые компании и страховые брокеры, банки, ломбарды, кредитные союзы, инвестиционные и пенсионные фонды;
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представительства и филиалы компаний, которые не являются плательщиками единого налога;
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иностранные компании и физлица-нерезиденты.
Использовать льготную систему налогообложения по ставке 2% с оборота могут как вновь созданные субъекты предпринимательской деятельности, так и работающий бизнес, который для перехода на нее подает заявление в Государственную налоговую службу (ГНС).
А о казино "случайно" забыли
Один из аргументов в пользу отмены спецрежима заключается в том, что это была временная мера. Но важнее то, что государственный бюджет недополучает деньги.
Именно падение бюджетных поступлений сильнее всего тревожит депутатов, учитывая перманентный дефицит госказны на уровне 3-5 млрд долл. в месяц. По данным Минфина в январе-ноябре 2022 года "дыра" в бюджете составила 163,3 млрд грн.
Кроме того, к концу года ситуация с уплатой налогов начала ухудшаться из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Delo.ua уже писало о том, что перебои с энергоснабжением приводят к приостановке предприятий и сокращению объемов производства. Это, само собой, сказывается и на налоговых поступлениях.
Минувший ноябрь тому пример: Гетманцев сообщил, что в последний месяц осени провал по уплате налога на прибыль составил "минус" 42 млрд. грн, по НДФЛ – «минус» 2,7 млрд. грн. «Ситуация по этим налогам будет ухудшаться», – предупредил глава профильного комитета.
Теряет бюджет деньги еще и потому, что при введении спецрежима депутаты дали возможность платить 2% с оборота некоторым представителям игорного бизнеса, в число которых входят казино. Железняк считает, что это была ошибка, так как представители этой сферы не входят в число наиболее "уязвимых налогоплательщиков".
К слову, еще в сентябре в Раде был зарегистрирован законопроект № 8079, который запрещает подобным субъектам хозяйствования использовать "упрощенку" в любом ее виде. Но дальше первого чтения этот документ не прошел.
Будет не быстро, но будет больно
Поскольку законопроект об упразднении льготного режима еще в разработке, пока сложно сказать, каким он будет. Ярослав Железняк, например, считает, что у предпринимателей должно быть время, чтобы выбрать другую систему налогообложения. Скажем, вернуться на уплату стандартных 5% для 3-й группы ЕН либо же перейти на общую систему с уплатой налога на прибыль по ставке 18%.
"Идеально за 3-6 месяцев предупредить, что: «Уважаемый бизнес, будет отказ от льготы. Вот такого числа. Пожалуйста, подготовьтесь заранее", – комментирует Железняк.
Похожего мнения придерживается налоговый консультант и генеральный директор ООО "Е. С. Консалтинг" Александра Томашевская. Она считает, что отказ от спецрежима не произойдет за один день. Но он неизбежен. Главным образом из-за того, что уплату налога по ставке 2% выбрали многие довольно крупные компании. То есть, фактически, большой бизнес получил законный способ налоговой минимизации.
В то же время, для налогоплательщиков, использующих сегодня льготный режим, существует риск усиления давления со стороны налоговых органов. Особенно с учетом того, что фискалы имеют право проводить все виды проверок – камеральные, фактические, документальные проверки. Причем, еще и внепланово.
"Постепенно все введенные весной льготы снимаются. Как по мораторию (на проверки – ред.), так и по отмене сниженных налоговых ставок. Исходя из ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, делаем вывод, что действительно стоит ожидать волну новых проверок. Поэтому бизнесу нужно готовиться уже сейчас, а не ждать принятия законов", – рекомендует управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.