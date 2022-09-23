Акцизы, НДС и рента. Какие налоги будут наполнять госбюджет в 2023 году

Налоги в 2023 году обеспечат более 90% доходов государственного бюджета. Больше всех заплатят украинские производители товаров и бизнес, который занимается добычей природных ресурсов.

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Министр финансов Сергей Марченко 21 сентября представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2023 год. Это было предварительное слушание, без голосования.

Как сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, до 1 октября народные депутаты должны подать свои правки к проекту госбюджета. В первую неделю октября парламент рассмотрит его в первом чтении. Окончательно Рада примет госбюджет, по прогнозам Железняка, на третьей неделе октября.

Видно, что депутаты торопятся сверстать смету госказны как можно быстрее. И это вполне объяснимо. Ведь нужно успеть провести переговоры с международными партнерами о планах финансирования, так как за счет их денег покрывается большая часть бюджетного дефицита. Но еще важнее спланировать налоговые поступления, которые в 2023 году принесут госбюджету львиную долю доходов.

Чем раньше Рада успеет утвердить бюджет, тем больше у Кабинета Министров и парламента будет времени на то, чтобы разработать и принять дополнительные поправки в налоговое законодательство. И хотя правительство уверяет, что налоги трогать не будут, в это верится с трудом, так как средств в госбюджете катастрофически не хватает.

Где найти миллиард?

Согласно проекту госбюджета-2023 (здесь и далее использованы данные из законопроекта № 8000 – ред.), налоговые поступления должны обеспечить свыше 90% доходов. Для сравнения, в бюджете на 2022 года за счет налогов казна получит 77,5% доходов. При этом, в абсолютных значениях произойдет сокращение налоговых поступлений как в целом, так и по многим видам налогов, в частности.

Налоговые поступления в госбюджет Украины

Данные из законопроекта № 8000 и закона № 1928- IX, расчеты Delo.ua

Если оперировать конкретными цифрами, то налоги принесут госбюджету в 2023 году чуть более 1,16 трлн грн. Это на 4% меньше, чем в 2022 году. В том числе, налоги на доходы и на прибыль сократятся на 18,4% до 261 млрд грн, внутренние налоги на товары и услуги – на 4,8% до 734 млрд грн, прочие налоги и сборы, к которым относится экологический налог, уменьшатся на 46% до 2,7 млрд грн.

Сильнее всего упадут поступления от акцизов на топливо, которое производится в Украине – более чем на 93%. Произойдет это по понятным причинам: внутренняя переработка нефтепродуктов практически "умерла". Но и акциз на импортируемое топливо сократится на 28%, потому что его потребление существенно упало. Хотя Рада вот буквально на днях одобрила возврат топливных налогов. Возможно, к моменту голосования депутаты учтут это в доходах госбюджета.

Более чем на 46% сократятся поступления от ренты за специальное использование лесных ресурсов, на 32% – доходы от ренты за пользование недрами для добычи других полезных ископаемых (кроме нефти, газа, железных руд и т.д.) общегосударственного значения.

Поступления от акцизов на ликеро-водочную продукцию и на табачную продукцию украинского производства снизятся на 37% и на 14% соответственно. В данном случае, это явно последствия сокращения потребления.

Ну и что касается важных и бюджетообразующих налогов, то налог на прибыль в 2023 году просядет почти на 14%, а налог на доходы физлиц – более чем на 18%. Это очередное подтверждение снижения экономической активности в стране, о чем заявляли не раз и Нацбанк, и многие бизнес-объединения. В частности, у половины украинских компаний объемы бизнеса составляют лишь 60% довоенного уровня. А почти пятая часть предприятий и вовсе остановила свою работу.

Отечественный производитель снова отдувается за всех

Падение затронет не все виды налогов. Более чем на 77% вырастут поступления от ренты за пользование недрами общегосударственного значения. Это произойдет главным образом за счет резкого роста рентных платежей от добычи нефти и газа. Напомним, что в марте 2022 года Верховная Рада приняла законопроект о введении на время военного положения дифференцированной рентной платы на добычу природного газа в зависимости от его стоимости. Добыча нефти тоже продолжается, хотя переработка сконцентрирована лишь в руках небольших частных НПЗ и далеко не в тех объемах, что были до войны.

Рента от добычи угля в 2023 году вырастет на 22,6%, от добычи железной руды – на 15%. Почти на 30% увеличатся поступления от ренты за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам по территории Украины.

На 27% больше, чем в 2022 году, принесет госбюджету НДС на произведенные в Украине товары и услуги. И вот здесь вопрос: парламент вернул налоги на импорт, но по импортному НДС в 2023 году как раз будет снижение более чем на 14%. Кроме того, внутреннее потребление падает вместе с объемами производства товаров. Похоже на то, что налоговики будут "доставать" НДС путем борьбы со схемами и минимизацией.

Также в проекте госбюджета-2023 заложено увеличение на 12% акцизов на произведенные в Украине транспортные средства. Правда, отечественное автопроизводство, фактически, стоит. С января 2022 года профильная ассоциация "Укравтопром" не давала никаких данных о выпуске авто в Украине. Все потому, что на территории нашей страны пока что работает лишь одно крупное автопредприятия – завод «Еврокар», который выпускает автомобили Skoda. И то, он возобновил работу только в июне почти после 4-месячного перерыва.

На 103% в гоосбюджете-2023 заложен рост акцизов на импортные табак, табачные изделия и жидкости, используемые в электронных сигаретах. И вот эта цифра выглядит вполне досягаемой. Уже с мая 2022 года действует 5%-й акциз на розничную продажу табачных изделий и заменителей табака. На фоне дорожающего импорта, задача по увеличению сборов табачного акциза не выглядит невыполнимой.

Контрабандистам и схемщикам не позавидуешь

Правительство уверяет, что у него нет планов менять налоговое законодательство. Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, проект государственного бюджета на 2023 год базируется на той налоговой базе, которая есть. "С точки зрения НДС, налога на прибыль, НДФЛ, ЕСВ мы не планируем никаких изменений", – заявил премьер.

Впрочем, у того же Кабмина и фискально-контролирующих органов (Государственная налоговая и таможенная службы, Госслужба по вопросам труда и т.д.) хватает административных инструментов, чтобы выжимать налоги в рамках действующего законодательства.

Еще с июня налоговики имеют право проводить документальные, камеральные и фактические проверки. А камеральные проверки касаются как раз плательщиков НДС. Вот и ответ на вопрос, за счет чего вырастет внутренний НДС почти на треть в 2023 году. Как пример: в конце августа Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о том, что ему удалось заблокировать схему по разворовыванию НДС на сумму в 837 млн грн.

Кроме того, налоговые и правоохранительные органы активно борются с контрабандой и контрафактом. Прежде всего, речь о подакцизных товарах – алкогольной и табачной продукции. В августе глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев с гордостью сообщил о крупной спецоперации на табачном рынке, благодаря которой удалось отобрать лицензию у компании, которая была "…символом табачного контрафакта и коррупции".

Также, по словам Гетманцева, именно за счет НДС и акцизов удалось перевыполнить план сбора налогов за январь-август 2022 года. Так что, неудивительно, почему на эти группы налогов сделана ставка в проекте госбюджета-2023.

Большие надежды власть возлагает на таможню. Гетманцев уверяет, что к осени поступления от нее выросли вдвое. Вдобавок к этому, парламент в августе принял законопроект № 7420 о так называемом "таможенном безвизе". Его нормы должны значительно упростить и ускорить процедуры по трансграничному оформлению грузов, что тоже благотворно повлияет на пополнение бюджета.

Налоговая реформа – после войны

Некоторые эксперты и депутаты считают, что сейчас самое время запустить процесс налоговой либерализации. Это может дать очень мощный эффект для восстановления и оживления экономики. "Если Минфин готов залезть в 30+ млрд долл. дефицита бюджета (в 2023 году – ред.) просто без перспектив роста, то почему бы не снизить резко налоги и не сделать наконец лучшую бизнес-среду в регионе?", – рассуждает налоговый эксперт и один из соавторов концепции налога на выведенный капитал Даниил Монин.

Но пока ни Кабмин, ни Рада на такие шаги явно идти не готовы. Например, концепция налоговой реформы "10-10-10" (такими должны быть новые ставки налога на прибыль, НДФЛ и НДС), которую лоббировал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, среди депутатов поддержки не снискала.

"Чуда не произошло, и разговоры о «все по 10" остались разговорами. Никаких налоговых изменений там не запланировано», – написал у себя в Telegram Ярослав Железняк, после того, как был обнародован проект госбюджета-2023.

Правда, Денис Шмыгаль все же успокоил, что у правительства есть планы по поводу налоговой либерализации. Но уточнил, что это "…перспектива нескольких лет, которая будет уже после завершения войны".