Бюджет на 2023 год будут принимать по сокращенной процедуре, - нардеп

В Верховной Раде планируется ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, в этом году будет сокращена процедура принятия бюджета на 2023 год.

Предлагается следующий график рассмотрения основного финансового документа:

ближайшие дни-представление бюджета:

первая неделя октября – голосование по предложению депутатов (первое чтение);

третья неделя октября – голосование финальной версии (второе чтение и в целом).

"Ну учитывая, что в 2014-м с начала проголосовали одну страницу под названием "Бюджет 2015-го года", а потом еще неделю его писали, то в этом военном году даже почти процедуру соблюдали", - отмечает Железняк.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 13 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2023 год.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будет направлено на сектор безопасности и обороны.

"1,136 трлн грн, или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и многие другие важные для обороны вещи", - сказал Шмигаль.

По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.