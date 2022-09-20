Бюджет на 2023 рік прийматимуть за скороченою процедурою, - нардеп

У Верховній Раді планують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік. Терміни ухвалення можуть скоротити на 1 місяць.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, в цьому році буде скорочена процедура прийняття бюджету на 2023 рік.

Пропонується такий графік розгляду основного фінансового документу:

найближчі дні- представлення бюджету:

перший тиждень жовтня - голосування за пропозиції депутатів (перше читання);

третій тиждень жовтня - голосування фінальної версії (друге читання та в цілому).

"Ну враховуючи що у 2014-ом з початку проголосували одну сторінку під назвою "Бюджет 2015-го року", а потім ще тиждень писали всі додатки у кабінеті, то в цьому воєнному році навіть майже процедуру дотримались)", - зазначає Железняк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.

"1,136 трлн грн, або майже 50% всього бюджету буде направлено саме для сектору безпеки та оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти та закупівлі техніки та зброї та багато інших важливих для оборони речей", - сказав Шмигаль.

За його словами, у цьому році витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази, а з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку.