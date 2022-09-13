Уряд схвалив проєкт бюджету-2023: половина - на оборону, третина - на соцвиплати, інше - під ніж

Кабінет міністрів на засіданні 13 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Про це повідомив у соцмережах міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", - прокоментував він.

В свою чергу, як повідомляє пресслужба Кабміну, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив на засіданні уряду, що цього року він внесе документ на розгляд Верховної Ради вчасно, тобто до 15 вересня, як це передбачено законодавством.

Голова уряду повідомив, що у 2023 році доходи бюджету заплановані у сумі лише 1,28 трильйона гривень, тоді як видатки - на рівні 2,57 трильйона гривень. Відповідно, щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік складе біля 3 мільярдів доларів.

"Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати", - підкреслив Шмигаль.

Він наголосив, що бюджет 2023 року складено як "бюджет для перемоги", і влада вимушена "чесно казати суспільству, що рік буде непростим", адже ведення війни вимагає колосальних коштів.

"Війна — це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є. У бюджеті, який ми подаємо, є один головний пріоритет — оборона та безпека нашої країни", - зазначив він.

Стосовно затвердженого Кабміном макропрогнозу прем'єр повідомив, що цього року він є консенсусом між урядом, Національним банком України та міжнародними фінансовими організаціями.

Так, ріст ВВП прогнозується наступного року на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисячі гривень, інфляція може сягнути 30%, а середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

"Залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків. Так само й з іншими показниками. Підкреслю: нинішній макропрогноз — це доволі консервативний сценарій, адже ми маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій", - додав голова Кабміну.

За словами Шмигаля, 1136 мільярдів гривень, або майже половина всіх видатків, буде спрямовано на сектор безпеки й оборони, зокрема зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Порівняно з проєктом бюджету на 2022 рік зростання видатків на безпеку й оборону склало більше ніж 4 рази.

"Другий пріоритет — соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проекті бюджету", - вказав очільник уряду.

За його словами, на це передбачено більше 800 мільярдів гривень, причому буде збільшено допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує, зокрема збільшено фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 мільярдів гривень.

"Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії — це зменшення видатків на органи державної влади. Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур, видатки на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 мільярдів гривень порівняно з 2022 роком", - повідомив Шмигаль.

В рамках кошторису 2023 року також буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 мільярдів гривень.

"Там плануємо акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 мільярдів гривень", - зазначив прем'єр.

За його словами, враховуючі такі пріоритети й обмеженість ресурсів, Кабмін закликає депутатів Ради відповідально підійти до питання ухвалення бюджету.

"Розуміємо, що будуть спроби збільшити видатки. Але, як я вже наголошував, війна — це дорого, і Україна зараз не може собі дозволити багатьох позитивних, але популістських ініціатив", - підкреслив він.

При цьому Шмигаль додав, що ситуація з бюджетом, макроекономічним прогнозом та відновленням економіки напряму залежить від ситуації на фронті, але запропонований варіант є "середньо-песимістичним".

"Ми рахували багато різних сценаріїв. Той проект бюджету, який ми подаємо до Верховної Ради — це консервативний середньо-песимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет переглядається щомісяця залежно від першочергових потреб фінансування. Наступний рік, принаймні його початок, буде відбуватися за аналогічним сценарієм", - описав очільник уряду.