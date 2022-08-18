Між бюджетом та електоратом. Чи буде Кабмін повертати акциз на паливо і як це позначиться на цінах

Хоча парламент і відмовився розглядати повернення акцизів на пальне, уряд навряд чи відмовиться від цієї ініціативи. Саме питання часткового скасування пільгового оподаткування палива дуже болісне. З одного боку повернення акцизу дозволить наповнити бюджет країни, що воює, з іншого є побоювання зростання цін на нафтопродукти, а також посилення конкуренції між легальним і нелегальним ринком нафтопродуктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

14 серпня Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект №7668 , який передбачає запровадження однакових акцизів на всі види палива – від бензину до зрідженого газу. Цей законопроект був розроблений у міністерстві інфраструктури з метою наповнення бюджету дорожнього фонду, який після введення податкових пільг на паливо залишився практично без фінансування. Однак у разі запровадження акцизу на ремонт доріг можна було б направити до 2 млрд. гривень щомісяця.

Скасувати податкові пільги на паливо намагалися ще у квітні, проте тоді від такої ініціативи відмовилися з побоювання підняти ціни на паливо, які пізніше і так сильно зросли через дефіцит, що виник на паливному ринку, пік якого припав на травень .

Вже у червні після скасування держрегулювання паливний ринок через свою високу маржинальність почав нагадувати золоту лихоманку. Через це паливний ринок наповнився новими гравцями: від аграріїв, які завозили певний обсяг палива для себе під збиральну машину та перевізників у яких були автоцистерни та гроші, щоб наповнити їх паливом у сусідніх країнах ЄС , до продавців палива каністрами та торговців талонами через Телеграм .

Через це вже до серпня ринок став дуже конкурентним, що призвело до зниження оптових цін . Крім того низхідний ціновий тренд на ринку нафтопродуктів був посилений падінням нафтових котирувань на зовнішніх ринках .

У цих умовах часткове скасування пільг для нафтовики, яке пропонує уряд, навряд чи суттєво вплинуло б на ціни на стелах АЗС. А якщо зважити на те, що до середини осені споживання палива традиційно знижується, то повернення акцизів могли провести майже безболісно для пересічного українського водія.

Однак 16 серпня в парламенті не змогли знайти голоси , щоб включити цей законопроект до порядку денного і проголосувати за нього хоча б у першому читанні. З одного боку для включення до порядку денного в парламенті не дорахувалися всього 8 голосів, а дороги ремонтувати все ж таки потрібно, тому не виключено, що це далеко не остання спроба часткового скасування податкових пільг на пальне. З іншого - у пам'яті населення, та й парламентаріїв ще свіжі дефіцит та космічні ціни на стелах АЗС, а підвищення податків на такий товар як паливо досить непопулярний крок. Тому наповнення дорожнього фонду шляхом повернення акцизу завдання досить нетривіальне навіть за умов потужної підтримки влади у парламенті.

Якщо акцизи все ж таки повернуть

За словами аналітика галузевого видання “НафтоРинок” Олександра Сіренка, запровадження акцизів на пальне у тому варіанті, який пропонував уряд навряд чи вплине на ринок. Ціни на оптовому ринку нафтопродуктів підвищаться на вартість акцизу, проте ціни на стелах не змінюватимуться оскільки маржа мереж АЗС дозволяє амортизувати акциз.

“Маржа на АЗС, на відміну від оптового ринку, зараз досить велика і становить 10 грн/л. Оптовий ринок у день введення акцизу відреагує на відповідну величину. Проте електорат дивиться не так на оптову ціну, але в ціну на стеллі. Там зростання цін можна уникнути, якщо буде правильна комунікація уряду із гравцями ринку”, — каже Сіренко.

Експерт також сумнівається, що запровадження акцизу вплине на кількість гравців конкуренцію на ринку. Можливо, з ринку підуть ті імпортери, які прийшли в цей бізнес до цього, будучи перевізниками, проте багато нових гравців залишаться в цьому бізнесі.

“У травні, коли великі компанії почали цінами “викручувати руки” своїм клієнтам, клієнти насамперед аграрії почали імпортувати самі. Також імпортувати почали малі мережі АЗС, які раніше купували бензин виключно на внутрішньому ринку. Вони залишаться у бізнесі, незважаючи на акциз”, — каже Сіренко.

Єдиним ризиком для паливного ринку у разі запровадження акцизів Сіренко вважає ризик повернення контрабанди.

“Схематоз старого зразка найімовірніший у тому випадку, якщо повернуть ПДВ у розмірі 20%. Тоді ринок повернеться до старих схем. Акциз це насамперед можливість заробити на контрабанді. Раніше це явище було поширене у південних регіонах країни, на Одещині”, — каже експерт.

Засновник групи “Прайм” Дмитро Леушкін каже, що у разі запровадження акцизу у вигляді запропонованому урядом дизпаливо додасть до ціни 4,5 грн/л на оптовому ринку. При цьому саме підвищення ціни гравці ринку намагатимуться розтягнути. Щодо ціни на стелах АЗС, то акциз позначитися на ціні несуттєво.

Піднімати ціни на стелах будуть ті, у кого невелика маржа. У мене літр дизпалива зараз коштує 51 грн/л, і у разі введення акцизу я підняв би ціну до 53 грн, а такі гравці як ОККО, які торгують по 55 грн/л, залишать ціни на поточному рівні”, — каже Леушкін.

Він також сумнівається, що запровадження акцизу вплине на конкуренцію, що склалася на ринку. Зараз маслопереробні заводи ставлять у себе дуже хороші пропарки (технологія очищення автоцистерн, яка дозволяє безпечно возити різні вантажі, від харчових продуктів до хімічної сировини – Delo.ua). Це дозволить автоцистернам возити у бік ЄС олію, а звідти привозити дизельне паливо. Тому кількість імпортерів навряд чи зміниться за рахунок вчорашніх перевізників.

При цьому Леушкін вважає, що запровадження акцизу може посилити конкуренцію між імпортерами палива та тими, хто продає ресурс виробництва міні-НПЗ.

“Міні-НПЗ були і залишаються напівлегальними. Як їх адмініструвати? Заборонити їх також не можуть. Ті, хто зараз видобуває газовий конденсат, не зможуть продати його ні на Кременчуцький НПЗ, ні на Шебелинку, Уряд не боротиметься з єдиним ринком збуту для українського видобутку. З міні-НПЗ доведеться миритися і природно вони не платитимуть акциз”, — каже Леушкін.

За його словами, у разі введення акцизу ресурс міні-НПЗ буде суттєво дешевшим за легально завезене, а реалізація такого палива проводитиметься в основному через “бочки”, для яких також настане золотий час.

Уряд навряд чи відмовиться від ідеї повернення акцизу

Головною причиною провалу цієї ініціативи на голосуванні в парламенті 16 серпня Сіренко вважає лобістів паливного ринку, які зберегли старі канали впливу навіть за умов війни. Урядова ініціатива мала б більше шансів, якби влада діяла швидко і провела цей законопроект також як вона провела скасування акцизу та зниження ПДВ на початку війни. Однак зараз хоч уряд і не відмовився від повернення акцизів навколо законопроекту тривають торги.

Найбільше суперечок навколо ставки акцизу на скраплений газ. До того ж, Сіренко сумнівається, що акциз платитимуть за спиртовий бензин, оскільки виробниками такого палива традиційно є міні-НПЗ і цей вид палива буде при продажу буде вказаний як інший товар.

Леушкін також сумнівається, що про ідею повернути акциз забудуть. За його словами, тренди на оптовому ринку палива , які почалися у зв'язку зі чутками про запровадження акцизу, продовжилися і після провалу голосування. Станом на 17 серпня пропозиція скоротилася, а ціни в опті трохи зросли.

“Ринок готується до введення акцизу, оскільки ніхто не вірить, що вони відмовляться від цієї думки. "Укравтодор", який уже почав контрактувати бітумовози на вересень, вони розраховують на фінансування. Я думаю, уряду зараз просто не вдалося зібрати достатню кількість голосів”, — каже Леушкін.

За словами джерела Delo.ua у парламенті, голоси на законопроект №7668 не зібрали не через вплив паливного лобі на парламентаріїв, а скоріше через недоопрацювання уряду.

“Справа ось у чому, цей законопроект презентував Гетьманцев. Його навіть у фракції не дуже й люблять і деякі колеги принципово не голосують за ініціативи Гетьманцева. Зазвичай, коли в парламенті голосують за важливий урядовий законопроект, то спочатку його презентує хтось із уряду, а потім доповідає голова профільного комітету. 7678 у такому разі мали презентувати Кубраков та Гетьманців, але презентував лише Гетьманців”, — повідомило джерело.

За його словами, парламентарі вважають такий крок спробою Кабміну уникнути відповідальності за непопулярне рішення і також не захотіли бути крайніми. Хоча всі розуміють, що тією чи іншою мірою послаблювати податкові пільги доведеться, адже розмови про те, що треба повертати акциз, щоб наповнити “дорожній фонд”, точаться у парламенті давно. У Раді вже готуються альтернативні депутатські законопроекти, також осторонь не залишиться Міністерство інфраструктури. Тому повернення акцизів на паливо це лише питання часу.