В ожидании возврата акциза на толпиво оптовики снизят активность торгов

Поставки топлива в Украину продолжают расти, а цены падать. Однако после того как Кабмин инициировал возврат акцизов на топливо объем поставок может снизиться, а падение цен остановиться. С другой стороны оптовики, могут попытаться завезти как можно больше безакцизного ресурса "впрок" и таким образом обвалить рынок.

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По словам аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" Александра Сиренко на прошлой неделе(8-14 августа) поставки топлива в Украине продолжали расти, что способствовало падению цен на все виды топлива как в опте, так и в рознице.

При этом эксперт отмечает, что рынок начинает реагировать на новости о том, что Кабмин инициировал введение акциза в 100 евро на все виды топлива.

"Трейдеры сейчас могут попытаться завести много топлива впрок до введения цены, ожидая дополнительно заработать на разнице акциза в 100 евро. Однако рынок и так в профиците, и в совокупности такой тренд может привести к тому, что топлива завезут слишком много и цена на тонну топлива упадет ниже чем 100. Поэтому чем быстрее парламент проголосует за введение акциза тем лучше будет для рынка", — говорит Сиренко.

При этом Сиренко считает, что падение цен на рынке приостановиться пока не станет дата введения акцизов.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что информация о введении акцизов побуждает трейдеров приостановить торги, поскольку в условиях возможного повышения цены выгоднее держать ресурс, а не продавать его.

"Рынок ожидает, что акциз введут с 1 сентября и многие решили придержать ресурс поскольку акциз прибавит к цене 4,5 грн/л, а это около 10% к рентабельности. Поэтому игроки рынка будут уменьшать предложение, а это потянет за собой цены в опте. Я думаю что к повышению цены на 4,5 грн/л мы будем идти поэтапно", - говорит Лёушкин.

При этом он отмечает, что те импортеры, у которых нет АЗС будут продолжать поставлять топливо в страну и сливать его на АЗС. Остальные у кого есть ресурс хранения в виде собственных АЗС будут по максимуму делать запасы.

"Однако сейчас далеко не у всех есть возможность завезти много топлива впрок. Хранить топливо на нефтебазах по-прежнему нельзя, а кредитное плечо есть только у крупных национальных операторов АЗС", — говорит бизнесмен.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмигаль 14 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога.

Законопроектом Кабмин предлагает вместо нулевой ставки акциза установить акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов топлива: на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан.