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В очікуванні повернення акцизу на гурти оптовики знизять активність торгів
Постачання палива в Україну продовжує зростати, а ціни падати. Однак після того, як Кабмін ініціював повернення акцизів на паливо, обсяг поставок може знизитися, а падіння цін зупинитися. З іншого боку оптовики, можуть спробувати завезти якнайбільше безакцизного ресурсу "про запас" і таким чином обвалити ринок.
За словами аналітика галузевого видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка, минулого тижня (8-14 серпня) постачання палива в Україні продовжували зростати, що сприяло падінню цін на всі види палива як в опті, так і в роздріб.
При цьому експерт зазначає, що ринок починає реагувати на новини про те, що Кабмін ініціював запровадження акцизу в 100 євро на всі види палива.
"Трейдери зараз можуть спробувати завести багато палива на користь до введення ціни, очікуючи додатково заробити на різниці акцизу в 100 євро. Однак ринок і так у профіциті, і в сукупності такий тренд може призвести до того, що палива завезуть занадто багато і ціна на тонну палива впаде нижче ніж 100. Тому чим швидше парламент проголосує за введення акцизу, тим краще буде для ринку», — каже Сіренко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому Сіренко вважає, що падіння цін на ринку призупинитись поки не стане дата введення акцизів.
У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін каже, що інформація про введення акцизів спонукає трейдерів призупинити торги, оскільки в умовах можливого підвищення ціни вигідніше тримати ресурс, а не продавати його.
"Ринок очікує, що акциз введуть з 1 вересня і багато хто вирішив притримати ресурс, оскільки акциз додасть до ціни 4,5 грн/л, а це близько 10% до рентабельності. Тому гравці ринку зменшуватимуть пропозицію, а це потягне за собою ціни в опті". "Я думаю, що до підвищення ціни на 4,5 грн/л ми йтимемо поетапно", - каже Леушкін.
При цьому він зазначає, що ті імпортери, які не мають АЗС, продовжуватимуть постачати паливо в країну і зливати його на АЗС. Решта у кого є ресурс зберігання у вигляді власних АЗС максимум робити запаси.
"Однак зараз далеко не у всіх є можливість завезти багато палива на користь. Зберігати паливо на нафтобазах, як і раніше, не можна, а кредитне плече є тільки у великих національних операторів АЗС", - говорить бізнесмен.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Денис Шмігаль 14 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку .
Законопроектом Кабмін пропонує замість нульової ставки акцизу встановити акциз "100 євро за 1000 літрів" для всіх видів палива: на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан.