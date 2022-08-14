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Правительство предложило Раде ввести акциз "100 евро за 1000 литров" на все виды топлива
Премьер-министр Денис Шмигаль 14 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Законопроектом Кабмин предлагает вместо нулевой ставки акциза установить акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов топлива: на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан.
В пояснительной записке к документу говорится, что в результате введения нулевой ставки акциза государственный дорожный фонд практически лишен источников формирования, так как поступления из других источников составят около 0,1% от объема, предусмотренного утвержденной росписью государственного бюджета. То есть, у государства возник дефицит средств на ремонт и строительство новых дорог.
"Принятие проекта закона не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов. В то же время реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступления в государственный бюджет Украины акцизного налога по меньшей мере на 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта", - резюмируется в пояснительной записке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в марте Верховная Рада установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения. Этот документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также обнуление акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
В июле в обществе начали обсуждать возможную отмену льготного налога, такие же мнения озвучивали представители бизнеса и власти. Но, например, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что сомневается в отмене налоговых льгот на горючее.
Источник фото: ua.depositphotos.com