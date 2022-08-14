Правительство предложило Раде ввести акциз "100 евро за 1000 литров" на все виды топлива

Премьер-министр Денис Шмигаль 14 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Законопроектом Кабмин предлагает вместо нулевой ставки акциза установить акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов топлива: на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан.

В пояснительной записке к документу говорится, что в результате введения нулевой ставки акциза государственный дорожный фонд практически лишен источников формирования, так как поступления из других источников составят около 0,1% от объема, предусмотренного утвержденной росписью государственного бюджета. То есть, у государства возник дефицит средств на ремонт и строительство новых дорог.

"Принятие проекта закона не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов. В то же время реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступления в государственный бюджет Украины акцизного налога по меньшей мере на 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта", - резюмируется в пояснительной записке.

Напомним, в марте Верховная Рада установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения. Этот документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также обнуление акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

В июле в обществе начали обсуждать возможную отмену льготного налога, такие же мнения озвучивали представители бизнеса и власти. Но, например, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что сомневается в отмене налоговых льгот на горючее.

Источник фото: ua.depositphotos.com