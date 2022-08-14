Уряд запропонував Раді запровадили акциз "100 євро за 1000 літрів" на всі види палива

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 14 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Законопроектом Кабмін пропонує замість нульової ставки акцизу встановити акциз "100 євро за 1000 літрів" для всіх видів палива: на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан.

В пояснювальній записці до документа сказано, що внаслідок введення нульової ставки акцизу державний дорожній фонд практично позбавлений джерел формування, тому що надходження з інших джерел становитимуть близько 0,1% від обсягу, передбаченого затвердженим розписом державного бюджету. Тобто у держави виник дефіцит коштів на ремонт та будівництво нових доріг.

"Прийняття проекту закону не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів. В той же час реалізація його положень дозволить, зокрема, збільшити надходження до Державного бюджету України акцизного податку щонайменше на 2 млрд гривень щомісячно виходячи з теперішніх темпів імпорту", — резюмується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, в березні Верховна Рада встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану. Цей документ передбачає зниження ПДВ з 20% до 7%, а також обнулення акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.

В липні в суспільстві почали обговорювати можливе скасування пільгового оподаткування, такі ж думки озвучували представники бізнесу та влади. Але, наприклад, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що сумнівається щодо скасування податкових пільг на пальне.

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