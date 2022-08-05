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"Бензин знову подорожчає": у WOG очікують повернення акцизу на пальне у серпні
Директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський прогнозує, що Верховна Рада у серпні прийме рішення про повернення обнуленого у березні акцизу на моторне паливо. Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "Орестократія", передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, повернення до старих ставок акцизу підштовхне ціни на дизпаливо у роздробі на 6 грн/літр, на бензин А-95 – на 9,5 грн/літр, на скраплений газ – до 1 грн/літр. Пивоварський уточнив, що в його прогнозі не враховано мінливі котирування Platts, які за існуючої тенденції до зниження можуть компенсувати частину зростання цін на паливо.
Крім того, Рада може затвердити і нижчі акцизні ставки, що призведе до меншого подорожчання палива.
Як учасник ринку Пивоварський вважає, що повний акциз повертати не варто, при цьому запропонував відмовитися від диференціації та зрівняти ставки на бензин та дизпаливо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Якщо буде EUR100 євро на 1 тис. літрів (для ДП та бензину – Delo.ua), то ми говоримо про подорожчання на 4,5-5 грн/літр на дизель та бензин", – додав він.
Нагадаємо, в березні Верховна Рада встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану. Цей документ передбачає зниження ПДВ з 20% до 7%, а також обнулення акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.