Рада знизила ПДВ, а також обнулила акциз на бензин, дизельне паливо та скраплений газ

Щоб підтримати бізнес під час війни, Верховна Рада ухвалила закон щодо додаткових податкових стимулах. Документ передбачає зниження ПДВ з 20% до 7%, а також нульову ставку акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ, повідомляє Кабмін України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 24 лютого до кінця 2022 року буде скасовано акциз на пальне, а ставку ПДВ за цими позиціями буде зменшено з 20% до 7%.

У Кабінеті міністрів вважають, що реалізація законопроєкту забезпечить українців відносно недорогим пальним.

На період дії військового стану ввезення моторних бензинів, важких дистилятів та зрідженого газу, а також нафти або нафтопродуктів оподатковується за ставкою 7%.

При цьому ставка акцизу встановлюється на рівні 0 євро за тисячу літрів. Це стосується бутану, ізобутану, зрідженого газу та інших газів, важких дистилятів, інших нафтопродуктів та бензину.

За словами прем'єр-міністра, протягом кількох годин після набуття чинності Кабмін ухвалить усі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня.

Раніше уряд затвердив зміни до формули розрахунку максимальної дозволеної ціни палива на заправках. Вона формуватиметься за збільшеною ціною логістики та доплати до котирувань у Північно-Західній Європі (NWE), куди тепер переорієнтовано постачання палива українськими АЗС.

Українці також можуть зберігати паливо будинку для особистого користування та передавати його Збройним силам з особистої ініціативи, не сплачуючи при цьому податки.