Податки у воєнний час: що передбачає новий законопроект про податкові пільги для бізнесу

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев пояснив, що має на увазі нова податкова реформа на час воєнного стану, яку анонсував президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні, 14 березня 2022 року, президент України Володимир Зеленський оголосив про податкову реформу під час війни. За його словами, проект спрощеної системи оподаткування вже розроблений і затверджений у Верховній Раді.

"Уряд отримав чітке доручення: повернути малий та середній бізнес, прибрати все, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть", - заявив Зеленський.

За словами голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева сьогодні відбулося засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, під час якого розглядалися законопроекти 7137, 7137-1, 7137-2.

За результатами засідання Комітету було ухвалено рішення затвердити новий доопрацьований законопроект на базі зазначених документів.

Цей проект закону про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану передбачає:

Можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд гривень сплачувати єдиний податок з обороту обсягом 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною. Пеня за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ не нараховуватиметься, якщо несвоєчасне відшкодування відбулося внаслідок форс-мажорних обставин. Зниження ПДВ до 7% та повне звільнення від акцизу на пальне. Не оподатковується передача пального через примусове відчуження або вилучення майна для потреб держави, передачу ЗСУ та іншим, а також надання пального як гуманітарної допомоги.

Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій, не оподатковується ПДФО. Також не оподатковується ПДФО вся нецільова благодійна допомога, що надається особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Дозволяється включати до податкового кредиту з ПДВ суми, за якими ще не зареєстровані податкові накладні, але наявні первинні документи. Такі накладні мають бути зареєстровані протягом 6 місяців з моменту припинення воєнного стану.

З березня 2022 року до кінця року звільняються від плати за землю платники, земля яких розташована на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Санкції порушення закону про РРО не застосовуються до завершення воєнного стану крім санкцій порушення під час продажу підакцизної продукції.

З 1 березня до припинення військового стану ФОП, а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства, не платять ЄСВ за себе.

Спрощенцям 2-3 груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників. Такі суми буде сплачено за рахунок держбюджету.

На період воєнного стану та протягом 3 місяців після його закінчення штрафи та пеня щодо ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться.

Можуть проводитись перевірки бізнесу щодо забезпечення можливості розраховуватися карткою. За порушення доведеться сплатити штраф у розмірі 8500 гривень.

Крім цього, згідно із законопроектом:

Надається низка послаблень щодо фінмоніторингу для банків під час воєнного стану.

На час військового стану та на +30 днів забирається відповідальність за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами.

На час військового стану та на +30 днів забороняється стягнення майна за іпотекою та виселення мешканців. Однак ця норма не розповсюджується на новоукладені іпотечні договори.



Нагадаємо, що раніше Delo.ua писало про те, що потрібно знати про сплату податків під час війни.