Налоги в военное время: что подразумевает новый законопроект о налоговых льготах для бизнеса

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что подразумевает новая налоговая реформа на время военного положения, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, 14 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о налоговой реформе во время войны. По его словам проект упрощенной системы налогообложения уже разработан и утвержден в Верховной Раде.

"Правительство получило четкое поручение: вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все сложности. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут", - заявил Зеленский.

По словам главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева сегодня прошло заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в ходе которого рассматривались законопроекты 7137, 7137-1, 7137-2.

По результатам заседания Комитета было принято решение утвердить новый доработанный законопроект на базе указанных документов.

Этот проект закона о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения предусматривает:

Возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд гривен уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей. Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной. Пеня за несвоевременное бюджетное возмещение НДС не будет начисляться, если несвоевременное возмещение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств. Снижение НДС до 7% и полное освобождение от акциза на горючее. Не облагается налогом передача горючего через принудительное отчуждение или изъятие имущества для нужд государства, передача ВСУ и другим, а также предоставление горючего как гуманитарной помощи.

Благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь, оказываемая лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.

Разрешается включать в налоговый кредит по НДС суммы, по которым еще не зарегистрированы налоговые накладные, но имеющиеся необходимые первичные документы. Такие накладные должны быть зарегистрированы в течение 6 месяцев с момента прекращения военного положения.

С марта 2022 года до конца года освобождаются от платы за землю плательщики, чья земля расположена на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Санкции за нарушение закона о РРО не применяются до завершения военного положения кроме санкций за нарушение при продаже подакцизной продукции.

С 1 марта до прекращения военного положения ФОП, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерского хозяйства, не платят ЕСВ за себя.

Упрощенцам 2-3 групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников. Такие суммы будут уплачены за счет госбюджета.

На период военного положения и в течение 3 месяцев после его окончания штрафы и пеня по ЕСВ не применяются, а проверки не производятся.

Могут проводиться проверки бизнеса по обеспечению возможности рассчитываться картой. За нарушение придется заплатить штраф в размере 8500 гривен.

Помимо этого, согласно законопроекта:

Предоставляется ряд послаблений по финмониторингу для банков во время военного положения.

На время военного положения и на +30 дней убирается ответственность за несвоевременную уплату по потребительским кредитам.

На время военного положения и на +30 дней запрещается взыскание имущества по ипотеке и выселение жильцов. Однако эта норма не распространяется на новозаключенные ипотечные договоры.



Напомним, что ранее Delo.ua писало о том, что нужно знать об уплате налогов во время войны.