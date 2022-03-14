Зеленський закликав бізнес починати працювати: обіцяє нову податкову модель

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів максимально послабити податки та створити нову податкову модель на момент війни та повоєнний час.

Про це Зеленський заявив у своєму новому відеозверненні.

Президент підкреслив, що поки що йде війна, має відновлюватися економіка там, де це дозволяє безпека.

"На вулицях міст має з'явитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного із нас, від кожного здатного працювати", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас сьогодні".

"Тому уряд отримав чітке доручення повернути малий і середній бізнес. Прибрати все, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі труднощі, абсолютно все, де вони можуть", — сказав президент.

Він наголосив, що на час війни та для повоєнного розвитку потрібна нова податкова модель.

"Для цього потрібно оновити фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна виявляти пружність. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити що-небудь, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активів та накопичень. Кабінет міністрів вже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два – будуть деталі", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував відстрочення сплати податків для всіх підприємств, які не можуть їх заплатити на час воєнного стану та мінімум на рік після його завершення.