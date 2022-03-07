Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить на время военного положения и минимум на год после его завершения.

Об этом Зеленский заявил в новом видеообращении.

"Нам приходится терпеть то, что ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается — станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Будущее континента решаем мы. Своим сопротивлением. И наши друзья — своей помощью", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужен новый санкционный пакет.

"Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции", — заявил Зеленский.

Президент в который раз призвал закрыть небо над Украиной и упрекнул Запад за нежелание это делать.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очищение неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать – человечность победит. Как можно быстрее", — заявил Зеленский.

Также он анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.

"Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. ФОПы 1 и 2 группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных рабочих, которые были призваны в ВСУ и другие защитные формирования, в том числе ТРО. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это на время военного положения и минимум на год после его завершения", — сказал Зеленский.

Он в очередной раз напомнил, что украинцы — мирная нация.

"Мы и террор – это разные вселенные. Потому на нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет чёрных пятен. Нет и никогда не будет никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет", — подчеркнул Зеленский.