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Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для бизнеса

Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для бизнеса
Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить на время военного положения и минимум на год после его завершения.

Об этом Зеленский заявил в новом видеообращении. 

"Нам приходится терпеть то, что ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается — станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Будущее континента решаем мы. Своим сопротивлением. И наши друзья — своей помощью", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужен новый санкционный пакет.

"Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции", — заявил Зеленский.

Президент в который раз призвал закрыть небо над Украиной и упрекнул Запад за нежелание это делать.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очищение неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать – человечность победит. Как можно быстрее", — заявил Зеленский.

Также он анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.

"Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. ФОПы 1 и 2 группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных рабочих, которые были призваны в ВСУ и другие защитные формирования, в том числе ТРО. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это на время военного положения и минимум на год после его завершения", — сказал Зеленский.

Он в очередной раз напомнил, что украинцы — мирная нация.

"Мы и террор – это разные вселенные. Потому на нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет чёрных пятен. Нет и никогда не будет никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет", — подчеркнул Зеленский.

Автор:
Светлана Манько