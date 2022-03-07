Зеленський анонсував відстрочення сплати податків для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський анонсував відстрочення сплати податків для всіх підприємств, які не можуть їх сплатити на час воєнного стану та мінімум на рік після його завершення.

Про це Зеленський заявив у новому відеозверненні.

"Нам доводиться терпіти те, що жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується — чи хтось інший у Європі стане жертвою такої ж агресії. Майбутнє континенту вирішуємо ми. Своїм опором. І наші друзі – своєю допомогою", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що потрібен новий санкційний пакет.

"Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти та нафтопродуктів з Росії. Якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не повинні отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Нехай війна їх нагодує. Міжнародна спільнота має діяти ще рішучіше. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію", — заявив Зеленський.

Президент вкотре закликав закрити небо над Україною та дорікнув Заходу за небажання цього робити.

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб уберегти небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбурга чи Відня? Ми чекаємо на рішення. Очищення неба. Або силою, яка у вас є. Або ви дасте нам бойові літаки та засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам необхідну силу. Це допомога, яку світ має надати не просто Україні. А собі. Щоб довести — людяність переможе. Якнайшвидше", — заявив Зеленський.

Також він анонсував відстрочення сплати податків для всіх підприємств, які не можуть їх сплатити.

"Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОП 1 та 2 групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОП 3 групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих робітників, які були покликані до ЗСУ та інші захисні формування, у тому числі ТРО. Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Все це на час воєнного стану та мінімум на рік після його завершення", — сказав Зеленський.

Він вкотре нагадав, що українці – мирна нація.

"Ми і терор – це різні всесвіти. Тому на нашому прапорі немає крові. Немає і ніколи не буде чорних плям. Ні і ніколи не буде жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота та без танків. Це небо – мирне, чисте, блакитне і без ракет", — наголосив Зеленський.