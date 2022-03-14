Зеленский призвал бизнес начинать работать: обещает новую налоговую модель

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров максимально ослабить налоги и создать новую налоговую модель на момент войны и послевоенное время.

Об этом Зеленский заявил в своем новом видеообращении.

Президент подчеркнул, что пока идет война, должна восстанавливаться экономика там, где это позволяет безопасность.

"На улицах городов должна появиться жизнь. Там, где разрешает безопасность. Там, где это могут обеспечить люди. Аптека, торговля, любой бизнес, который может просто работать сегодня. Чтобы страна жила. Чтобы уже начиналось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, от каждого способного работать", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что "экономическое подавление Украины – это одна из задач войны против нас сегодня".

"Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес. Убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все затруднения, абсолютно все. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут", — сказал президент.

Он подчеркнул, что на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель.

"Для этого нужно обновить финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять настойчивость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-либо, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активов и накоплений. Кабинет министров уже работает над тем, как оформить это нормативно. День-два – будут детали", — заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить на время военного положения и минимум на год после его завершения.