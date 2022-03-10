Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский подписал закон о национализации российского имущества в Украине

Зеленский подписал закон о национализации российского имущества в Украине
Зеленский подписал закон о национализации российского имущества в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский подписал закон об основах принудительного изъятия в Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Верховная Рада приняла документ 3 марта.

Закон позволяет национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся или зарегистрированное на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащее Российской Федерации и ее резидентам.

Инициировали законопроект представители всех депутатских фракций и групп, кроме ОПЗЖ.

Принудительное изъятие объектов права собственности России и ее резидентов будет осуществляться по мотивам общественной необходимости и без какой-либо компенсации.

Решение о принудительном изъятии объектов в Украине будет принимать СНБО. Это решение затем будет введено в действие указом главы государства.

Проект решения о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россиян заранее подготовит Кабмин.

Автор:
Светлана Манько