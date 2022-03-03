Рада приняла "военный пакет" законов: мобилизация, конфискация имущества РФ, ослабление налоговых отчетов и наказание для предателей и мародеров

3 марта 2022 года в Верховной Раде Украины состоялось пленарное заседание, в ходе которого принято 12 законов и одно постановление.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

В частности, парламентом принято Постановление об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений русских захватчиков.

Верховная Рада Украины также приняла:

- Закон об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации" №7113;

- Закон об одобрении Указа Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований" №7115 ;

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) № 5143;

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) № 5144.

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по запрету изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора) № 5101;

- Закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения № 7118 ;

- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении подсудности судов" № 7117 ;

- Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" №7116 ;

- Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" №7120 ;

- Закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны №7121 ;

- Закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов №7122 ;

- Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство № 7124 ;

- Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения № 7125.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетьманцев, законопроекты №7121-1 и №7125 по особенностям налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения предусматривают:

• ✅ предоставление возможности подачи отчетов и других документов через 90 дней после прекращения или отмены военного положения;

• ✅в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки о своевременности и полноте представления отчетов или документов отчетного характера;

• ✅освобождаются от ответственности плательщики в случае невозможности выполнения своих обязанностей;

• ✅налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;

• ✅операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставления услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны, без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;

• ✅учет в составе расходов в полном объеме средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;

• ✅сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, предоставляющих такие услуги;

• ✅продлевается действие лицензий на производство подакцизной продукции.