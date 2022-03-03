Рада ухвалила "військовий пакет" законів: мобілізація, конфіскація майна РФ, послаблення податкових звітів та покарання для зрадників і мародерів

3 березня 2022 року у Верховній Раді України відбулося пленарне засідання, під час якого прийнято 14 законів та одну постанову.

Про це повідомила пресслужба ВР.

Зокрема, парламентом ухвалено Постанову Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

Верховна Рада України також прийняла:

- Закон про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" № 7113;

- Закон про схвалення Указу Президента України "Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань" № 7115;

- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) № 5143;

- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) № 5144.

- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора) № 5101;

- Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану № 7118;

- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни підсудності судів" № 7117;

- Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" № 7116;

- Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" № 7120;

- Закон про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни № 7121;

- Закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів № 7122;

- Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство № 7124;

- Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану № 7125.

Як повідомив депутат Данило Гетьманцев, законопроекти №7121-1 і №7125 щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану передбачають:

• ✅надання можливості подання звітів та інших документів через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану;

• ✅у період воєнного стану не здійснюватимуться будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру;

• ✅звільняються від відповідальності платники у разі неможливості виконання своїх обовʼязків;

• ✅податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;

• ✅операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування;

• ✅врахування у складі витрат у повному обсязі коштів та майна, що передається ЗСУ та іншим підрозділам;

• ✅сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги;

• ✅подовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції.