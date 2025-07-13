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НБУ розпочав обговорення критеріїв значимості фінансових компаній

нбу
Компанії підпадатимуть під додаткові регуляторні вимоги / Depositphotos

Національний банк України виніс на публічне обговорення проєкт Положення про критерії, за якими визначатиметься значимість фінансових компаній. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Це перший крок до запровадження диференційованого підходу до регулювання ринку небанківських фінансових установ.

Згідно з документом, до переліку ключових критеріїв значимості компаній належатимуть розмір активів, обсяг позабалансових зобов’язань, а також низка додаткових чинників. Серед них — статус відповідальної особи у фінансовій групі, яку Нацбанк визнав середньою або великою, участь у державних або муніципальних програмах з особливими умовами надання фінансових послуг, а також високі ризики порушення прав споживачів.

Фінансові компанії, які відповідатимуть критеріям значимості, у майбутньому підпадатимуть під додаткові регуляторні вимоги. Проєкти відповідних нормативно-правових актів НБУ планує оприлюднити окремо впродовж липня–серпня 2025 року.

Запровадження таких критеріїв є частиною стратегії Національного банку щодо посилення прозорості, надійності та захисту споживачів у сфері фінансових послуг.

Як визначається показник значимості?

Показник значимості кредитної спілки розраховується за формулою згідно з додатком 1 до Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою за такими критеріями:

розмір кредитної спілки (індикатор "активи кредитної спілки"); напрями діяльності кредитної спілки (індикатори “заборгованість за кредитами, наданими кредитною спілкою своїм членам; заборгованість за кредитами, тощо; територія, на якій кредитна спілка надає послуги (індикатор "кількість адміністративно-територіальних одиниць").

Нагадаємо, Національний банк України затвердив  критерії, за якими фінансові компанії та ломбарди можуть вважатися такими, що не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг.

Автор:
Тетяна Гойденко