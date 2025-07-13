НБУ начал обсуждение критериев значимости финансовых компаний

Национальный банк Украины вынес на публичное обсуждение проект Положения о критериях, по которым будет определяться значимость финансовых компаний.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Это первый шаг к внедрению дифференцированного подхода к регулированию рынка небанковских денежных учреждений.

Согласно документу, в перечень ключевых критериев значимости компаний будут относиться размер активов, объем внебалансовых обязательств, а также ряд дополнительных факторов. Среди них статус ответственного лица в финансовой группе, которую Нацбанк признал средним или большим, участие в государственных или муниципальных программах с особыми условиями предоставления финансовых услуг, а также высокие риски нарушения прав потребителей.

Финансовые компании, отвечающие критериям значимости, будут в будущем подпадать под дополнительные регуляторные требования. Проекты соответствующих нормативно-правовых актов НБУ планирует обнародовать отдельно в июле-августе 2025 года.

Введение таких критериев является частью стратегии Национального банка по усилению прозрачности, надежности и защиты потребителей в сфере финансовых услуг.

Как определяется показатель значимости?

Показатель значимости кредитного союза рассчитывается по формуле согласно приложению 1 к Положению о требованиях к системе управления кредитным союзом по следующим критериям:

размер кредитного союза (индикатор "активы кредитного союза"); направления деятельности кредитного союза (индикаторы "задолженность по кредитам, предоставленным кредитным союзом своим членам; задолженность по кредитам, и т.п.; территория, на которой кредитный союз оказывает услуги (индикатор "количество административно-территориальных единиц")).

Напомним, Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым финансовые компании и ломбарды могут считаться не осуществляющими деятельность по предоставлению финансовых услуг.