НБУ впервые обнародовал перечень значимых кредитных союзов: кто попал в список

Решением правления НБУ от 27 мая 2025 впервые к категории значимых отнесены два кредитных союза: кредитный союз "Кредит-союз" и кредитный союз "Выгода".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Нацбанка.

Каким критериям должен отвечать значимый кредитный союз?

В соответствии с частью четвертой статьи 3 закона Украины "О кредитных союзах" кредитный союз может быть отнесен к категории значимых кредитных союзов при условии ее соответствия критериям, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в частности:

Кредитный союз имеет действующую лицензию кредитного союза, не является кредитным союзом, отнесенным Национальным банком к категории неплатежеспособных и/или объединенным кредитным союзом.

Активы кредитного союза по данным регуляторной отчетности кредитного союза по состоянию на 01 января текущего года, составленного и поданного кредитным союзом в НБУ, равны или превышают 100 млн грн.

Значение показателя значимости кредитного союза равняется или превышает 70.

Кредитный союз получает статус значимого кредитного союза со дня обнародования Национальным банком перечня значимых кредитных союзов.

Кредитный союз обязан в течение периода со дня обнародования НБУ перечня значимых кредитных союзов до окончания текущего календарного года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона о кредитных союзах.

Как определяется показатель значимости?

Показатель значимости кредитного союза рассчитывается по формуле согласно приложению 1 к Положению о требованиях к системе управления кредитным союзом по следующим критериям:

размер кредитного союза (индикатор "активы кредитного союза"); направления деятельности кредитного союза (индикаторы "задолженность по кредитам, предоставленным кредитным союзом своим членам; задолженность по кредитам, и т.п.; территория, на которой кредитный союз оказывает услуги (индикатор "количество административно-территориальных единиц").

Напомним, Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым финансовые компании и ломбарды могут считаться не осуществляющими деятельность по предоставлению финансовых услуг.