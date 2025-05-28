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НБУ впервые обнародовал перечень значимых кредитных союзов: кто попал в список
Решением правления НБУ от 27 мая 2025 впервые к категории значимых отнесены два кредитных союза: кредитный союз "Кредит-союз" и кредитный союз "Выгода".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Нацбанка.
Каким критериям должен отвечать значимый кредитный союз?
В соответствии с частью четвертой статьи 3 закона Украины "О кредитных союзах" кредитный союз может быть отнесен к категории значимых кредитных союзов при условии ее соответствия критериям, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в частности:
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Кредитный союз имеет действующую лицензию кредитного союза, не является кредитным союзом, отнесенным Национальным банком к категории неплатежеспособных и/или объединенным кредитным союзом.
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Активы кредитного союза по данным регуляторной отчетности кредитного союза по состоянию на 01 января текущего года, составленного и поданного кредитным союзом в НБУ, равны или превышают 100 млн грн.
- Значение показателя значимости кредитного союза равняется или превышает 70.
Кредитный союз получает статус значимого кредитного союза со дня обнародования Национальным банком перечня значимых кредитных союзов.
Кредитный союз обязан в течение периода со дня обнародования НБУ перечня значимых кредитных союзов до окончания текущего календарного года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона о кредитных союзах.
Как определяется показатель значимости?
Показатель значимости кредитного союза рассчитывается по формуле согласно приложению 1 к Положению о требованиях к системе управления кредитным союзом по следующим критериям:
размер кредитного союза (индикатор "активы кредитного союза"); направления деятельности кредитного союза (индикаторы "задолженность по кредитам, предоставленным кредитным союзом своим членам; задолженность по кредитам, и т.п.; территория, на которой кредитный союз оказывает услуги (индикатор "количество административно-территориальных единиц").
Напомним, Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым финансовые компании и ломбарды могут считаться не осуществляющими деятельность по предоставлению финансовых услуг.