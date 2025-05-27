НБУ определил признаки бездействия финансовых компаний и ломбардов

Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым финансовые компании и ломбарды могут считаться не осуществляющими деятельность по предоставлению финансовых услуг. В частности, речь идет о шестимесячных сроках бездействия после получения или расширения лицензии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Когда финкомпанию признают неактивной

Нацбанк обновил положения об авторизации поставщиков финансовых услуг, уточнив критерии, по которым можно установить факт отсутствия деятельности финансовых компаний и ломбардов.

В частности, определены следующие признаки:

компания или ломбард не начали оказывать финансовые услуги в течение шести месяцев после получения лицензии;

не осуществляют предоставление финансовых услуг в течение шести месяцев;

не приступили к предоставлению отдельной финансовой услуги в течение шести месяцев после расширения лицензии;

не осуществляют такую услугу шесть месяцев.

Кроме того, определена дата, с которой НБУ начинает учитывать данные финансовой отчетности, представленной компанией или ломбардом в соответствующих отчетных файлах.

Справка:

Национальный банк будет применять новые четкие критерии для выявления фактов, когда финансовая компания или ломбард не осуществляют деятельность по предоставлению финансовых услуг.

Напомним, согласно Закону Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", основаниями для отзыва лицензии является отсутствие деятельности в течение шести месяцев с момента получения лицензии или непрерывное прекращение такой деятельности на этот же срок.

Также законом предусмотрена возможность исключения отдельного вида финансовой услуги из лицензии, если компания или ломбард не начали предоставлять ее в течение шести месяцев после расширения лицензии или не производят ее предоставление шесть месяцев подряд.

Эти новые критерии позволят НБУ своевременно выявлять компании, фактически не ведущие лицензированную финансовую деятельность.

О мерах НБУ

В апреле 2025 года НБУ применил меры воздействия до девяти небанковских финансовых учреждений из-за нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры влияния к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.