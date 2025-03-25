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НБУ оштрафовал банк, который покупает Тигипко: в чем причина
Национальный банк Украины применил к Акционерному обществу “Идея Банк” меру влияния в виде наложения штрафа за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. рублей. грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что мера влияния применена в связи с тем, что по результатам осуществления безвыездного надзора за соблюдением требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг регулятор выявил факт несоблюдения установленных законодательством требований взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению).
"Речь идет о нарушении требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению), установленных статьей 25 Закона Украины "О потребительском кредитовании" и Положением об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании Украины №170", — подчеркнули в НБУ.
Там добавили, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 24 марта 2025 года.
Сергей Тигипко покупает Идея Банка у поляков
Польский Getin Holding продал "Идея Банк", где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.
Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.
Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.
Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.
Запрет наложен через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.
В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.
В декабре 2024 года Антимонопольный комитет Украины уже предоставил Сергею Тигипко разрешение на концентрацию путем опосредованного приобретения 100% акций Идея Банка. Теперь окончательное решение по Национальному банку, который должен одобрить завершение соглашения.
Про Идея Банк
Идея Банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.
Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.
По состоянию на 30 июня 2024 г. общий баланс Идея Банка составил почти 162 млн долларов.