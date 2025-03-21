- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В НБУ верят в успешную приватизацию Укргазбанка и Сенс Банка: когда может произойти
Приватизация государственных банков в этом году вряд ли произойдет из-за продолжительности процесса, однако перспективы продаж Укргазбанка и Сенс Банка остаются высокими.
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Приватизация первых госбанков, по моему мнению, в этом году это нереально просто физически, ведь это длительный процесс", – сказала она, но заметила, что верит в их успешную приватизацию.
Рожкова напомнила, что президент подписал закон об особенностях приватизации госбанков только в октябре 2024 года, поэтому сейчас необходимо избрать советника, чтобы процесс начался.
Замглавы НБУ прогнозирует, что процесс приватизации банков будет более длительным, чем в частном секторе, – по меньшей мере, девять месяцев — год.
"В общем, шансы на продажу есть, и достаточно большие. Например, Укргазбанк – один из немногих банков с украинским капиталом, который серьезно продвинулся в имплементации ESG, позиционируя себя как "зеленый" банк", — подчеркнула Рожкова.
Она добавила, что национализированный в июле 2023 года Сенс Банк является самым молодым из государственных банков, поэтому его приватизация должна быть проще. Государство не докапитализовало его, поэтому это упрощает понимание рыночной цены.
"Поэтому я верю в успешную приватизацию этих банков", – резюмировала Рожкова.
Кто хочет купить
Рожкова сообщила, что была заинтересованность Идея Банком и потенциальный интерес к Сенс Банку среди уже представленных в Украине международных банковских групп для усиления своих позиций неорганическим ростом.
"О существенном внешнем интересе как к инвестиции для развития говорить преждевременно, но он точно появится", – убеждена первый заместитель главы НБУ.
По данным Нацбанка, Укргазбанк по состоянию на начало 2025 года занимал пятое место по активам (213,72 млрд грн) среди 61-го банка, тогда как Сенс Банк – девятое место (143,73 млрд грн).
Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в начале года сообщила, что Украина готова рассматривать продажу государственного Смысла Банка и приватизацию доли "Укрнафты".
Правительство в третий раз продлило срок поиска финансового советника для продажи Сенс Банка и Укргазбанка — с декабря прошлого года по март этого.
"Мы также готовим к продаже два системных государственных банка — Сенс Банк и Укргазбанк. До конца марта 2025 года мы планируем назначить международно признанного финансового советника по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями", — было отмечено в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике по итогам валютного фонда.
Согласно меморандуму, Украина обязуется сокращать долю государства в банковском секторе, которая за время войны увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи. В этом ключе в октябре 2024 года был принят закон №3983-IX об особенностях продаж госбанков.
Отметим, сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор Сич банк.