НБУ оштрафував банк, який купує Тігіпко: у чому причина

Національний банк України застосував до Акціонерного товариства "Ідея Банк" захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що захід впливу застосовано у зв’язку з тим, що за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг регулятор виявив факт недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

"Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлених статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування" та Положенням про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженим постановою Правління Національного банку України № 170", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 24 березня 2025 року.

Сергій Тігіпко купує Ідея Банк у поляків

Польский Getin Holding продав Ідея Банк, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Це перша транзакція M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.

Продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.

Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.

У грудні 2024 року Антимонопольний комітет України вже надав Сергію Тігіпку дозвіл на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій Ідея Банку. Тепер остаточне рішення за Національним банком, який має схвалити завершення угоди.

Про Ідея Банк

Ідея Банк (раніше - Плюс банк) заснований у 1989 році. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже 162 млн доларів.