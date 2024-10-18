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Група "ТАС" домовилась про купівлю Ідея Банку у поляків за $34 мільйони
18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група "ТАС" підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Покупцем 100% акцій стала кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до Групи "ТАС". Базова сума угоди становитиме 34 мільйони доларів.
Про це повідомляє пресслужба "ТАС".
Зазначається, що умовою завершення угоди є отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження купівлі акцій Ідея Банку Національним банком України. Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі.
Що передбачає угода
Згідно з підписаною угодою, ціна акцій Ідея Банку становитиме 34 мільйони доларів в еквіваленті євро при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%. Сума збільшиться до 36 млн доларів, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім того угода передбачає, що якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові 800 000 доларів за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.
Нагадаємо, що купівлею фінустанови цікавились ще ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта".
Спроба № 3
Нагадаємо, що Ідея Банк вдалося продати не з першої і навіть не з другої спроби. Через пандемію коронавірусу зірвалась угода про придбання банку компанією Dragon Capital Томаша Фіали, а вторгнення РФ зірвало угоду Getin Holding з банком ПУМБ.
Третя спроба, вочевидь, мала більше шансів на успіх, адже продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.
Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.
Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.
Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.
2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.
Про Ідея Банк
Ідея Банк (раніше - Плюс банк) заснований у 1989 році. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.
Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.
Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже 162 млн доларів.
Про Групу "ТАС"
Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.
Акціонер Групи – Сергій Тігіпко.