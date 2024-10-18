Група "ТАС" домовилась про купівлю Ідея Банку у поляків за $34 мільйони

18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група "ТАС" підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Покупцем 100% акцій стала кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до Групи "ТАС". Базова сума угоди становитиме 34 мільйони доларів.

Про це повідомляє пресслужба "ТАС".

Зазначається, що умовою завершення угоди є отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження купівлі акцій Ідея Банку Національним банком України. Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі.

Що передбачає угода

Згідно з підписаною угодою, ціна акцій Ідея Банку становитиме 34 мільйони доларів в еквіваленті євро при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%. Сума збільшиться до 36 млн доларів, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%.

Крім того угода передбачає, що якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові 800 000 доларів за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

Нагадаємо, що купівлею фінустанови цікавились ще ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта".

Спроба № 3

Нагадаємо, що Ідея Банк вдалося продати не з першої і навіть не з другої спроби. Через пандемію коронавірусу зірвалась угода про придбання банку компанією Dragon Capital Томаша Фіали, а вторгнення РФ зірвало угоду Getin Holding з банком ПУМБ.

Третя спроба, вочевидь, мала більше шансів на успіх, адже продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.

Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.

Про Ідея Банк

Ідея Банк (раніше - Плюс банк) заснований у 1989 році. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже 162 млн доларів.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Акціонер Групи – Сергій Тігіпко.