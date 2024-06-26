НБУ вимагає від поляків продати "Ідея Банк": Ахметов, "Нова пошта" та Тігіпко зацікавлені в купівлі, - ЗМІ

Польський акціонер "Ідея Банку" Getin Holding має продати банк до кінця жовтня на вимогу Національного банку України. Купівлею фінустанови зацікавились ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта" .

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Про це пише український Forbes.

Зазначається, що це може стати першою угодою з продажу банку на українському ринку від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Потенційні покупці

Двоє фінансистів розповіли виданню, що купівлею фінустанови зацікавився Сергій Тігіпко. Сам бізнесмен підтвердив цей факт, але зауважив, що говорити про будь-які деталі наразі зарано.

Про зацікавленість банку ПУМБ Forbes повідомили посадовці фінансово-економічного блоку у владі. Ще троє посадовців підтвердили інтерес "Нової пошти" до купівлі фінустанови.

І в ПУМБ, і в "Новій пошті", і в самому "Ідея Банку" відмовились від коментарів, а у НБУ заявили, що поки не отримували документів від потенційних інвесторів.

За оцінками експертів, "Ідея Банк" може коштувати від майже $20 млн до близько $39 млн.

Ідея банк (раніше - Плюс банк) заснований 1989 року. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

ПУМБ же займає сьоме місце за активами в українській банківській системі. Це найбільший український банк, який не є державним і не має іноземного капіталу. 100% фінустанови зі статутним фондом 4,78 млрд грн володіє Рінат Ахметов через свій холдинг СКМ.

Спроба № 3

Це вже третя спроба продати "Ідея Банк". Через пандемію коронавірусу зірвалась угода про придбання банку компанією Dragon Capital Томаша Фіали, а вторгнення РФ зірвало угоду Getin Holding з банком ПУМБ.

Третя спроба, вочевидь, має більше шансів на успіх, адже продати банк від польського Getin Holding вимагає НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.

Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він має півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.