Спроба грузинського TBC Bank Group купити Fondy: чим все закінчилося

Грузинський TBC Bank Group PLC відкликав свою заявку на придбання 85% української фінансової компанії "Елаєнс", яка діє на платіжному ринку під брендом Fondy.

Про це пише Мінфін.

Нагадаємо, 25 квітня Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити український платіжний сервіс Fondy. Проте за декілька днів НБУ скасував реєстрацію ТОВ "ФК "Елаєнс" як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard через загрозу національній безпеці України.

Без такої реєстрації компанія неспроможна продовжувати свою платіжну діяльність.

"Протягом лютого – квітня 2024 року Національний банк України отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ "ФК "Елаєнс" містить ризики виникнення загроз національній безпеці України. Для перевірки та підтвердження отриманих даних Національний банк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", - пояснив своє рішення регулятор.

Власниця платіжної платформи Fondy Валерія Вагоровська публічно висловила свою незгоду з рішенням регулятора, назвавши його несправедливим:

"Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть становити загрозу нацбезпеці. Ми достеменно знаємо, що таких доказів немає", - заявила вона.

Станом на 9 травня Національний банк не скасував свого рішення.

Що вирішив TBC Bank

Видання пише, що після скасування реєстрації ТОВ "ФК "Елаєнс" іноземні покупці втратили інтерес до української платіжної організації.

Грузинський TBC Bank Group PLC відкликав свою заявку на придбання 85% української фінансової компанії "Елаєнс", яка діє на платіжному ринку під брендом Fondy. Про це у відповідь на офіційний запит "Мінфіну" повідомили в Нацбанку.

Там уточнили, що грузинська структура подала пакет документів для узгодження придбання ТОВ "ФК "Елаєнс" наприкінці березня 2024 року.

"3 травня 2024 року представник компанії TBC Bank Group PLC звернувся з клопотанням про залишення без розгляду пакета документів. А 6 травня Національний банк залишив без розгляду пакет документів компанії TBC Bank Group PLC про погодження суттєвої участі у ТОВ "ФК "Елаєнс", — відповіли в НБУ на запит "Мінфіну".

Нагадаємо, попередню угоду між Fondy та TCP Bank Group підписали ще у грудні 2023 року. Вже у лютому 2024 року TBC Bank Group вперше звернулася до АМКУ із заявою на придбання платіжного сервісу Fondy. Але заяву повернули через невідповідність вимогам. В березні компанія надіслала регулятору повторний запит. Попередня сума угоди, яка обговорювалася, складала 5 млн доларів.

Довідка

Fondy є торговельною маркою, яка відповідно до даних з Державного реєстру торговельних марок зареєстрована 10.08.2015, яку з 21.09.2015 використовує ТОВ "ФК "Елаєнс" під час надання своїх послуг.

Власником зазначеної торговельної марки є компанія "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.

За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ "ФК "Елаєнс" за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.

Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%.

TBC Bank Group PLC — публічна компанія з обмеженою відповідальністю, зареєстрована в Англії та Уельсі. Невеликими пакетами акцій володіють Європейський банк реконструкції та розвитку (3%) та Міжнародна фінансова корпорація, IFC, яка входить до структури Світового Банку (2,8%). 19,89% належать інсайдерам та 67,77% — публічним компаніям та індивідуальним інвесторам.

TBC PLC є материнською компанією АТ TBC Bank («TBC Bank») та групи компаній, які переважно працюють у Грузії у фінансовому секторі.

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