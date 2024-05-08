НБУ анулював ліцензії п’ятьом небанківським фінансовим установам

Національний банк України анулював п’ятьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще одній небанківській фінансовій установі змінено обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що на підставі власних заяв анульовано ліцензії:

ПТ ЛОМБАРД "Меркурій Плюс" КУЦЕНКО О.В. І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 31228742) – на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ТОВ "Факторинг Фінанс" (ЄДРПОУ 36125262) – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;

ТОВ "ФК "Кавертон" (ЄДРПОУ 39623157) – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги факторингу;

ТОВ "ФК "Профіт Лайн" (ЄДРПОУ 40097472) – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), вищезгадані установи виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Крім того, на підставі власної заяви ТОВ "Юніт Капітал" (ЄДРПОУ 43541163) надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. З такої ліцензії виключено фінансову послугу з надання коштів та банківських металів у кредит. Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ "Юніт Капітал" матиме право надавати фінансову послугу факторингу.

Також Нацбанк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Кредитна Пивна Спілка" (ЄДРПОУ 25861832) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Зазначимо, нещодавно Нацбанк вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".

Також повідомлялося, що Національний банк у грудні 2023 року застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.