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НБУ анулював ліцензії 19 небанківським фінансовим установам
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії на надання фінансових послуг дев’ятнадцяти небанківським фінансовим установам.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що ліцензії на надання фінансових послуг анулювали наступним фінустановам:
- ПТ «ЛОМБАРД «РЕВЕРС» ТОВ «ТАМПЛІЄРІЯ» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40149200);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНТАКТ» (ЄДРПОУ 41171897);
- ПТ «ЛОМБАРД ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТОВИЙ ДІМ» ТОВ «МОНЕТА» І КОМПАНІЇ» (ЄДРПОУ 41112171);
- ПТ «ЛОМБАРД ФАРМАЦІЯ І КО» (ЄДРПОУ 30696541);
- ПАТ «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39001724);
- ПТ ХРУЩА ТА КОМПАНІЇ «ЛОМБАРД АВК» (ЄДРПОУ 32241717);
- ПТ «ЛОМБАРД «АЛАТИР» ТОВ «ТРІСЕЛЬ» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36445305);
- ПТ «ЛОМБАРД «ВІСТА» ТОВ «АЙ-ТІ 911» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31070759);
- ПТ «ЛОМБАРД – КАРКУЗАЄВ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 32076400);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНТЕХ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42132885);
- ПТ «ЛОМБАРД «НЕВЄДРОВ Ю.О. І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 30602254);
- ПТ «ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 36041214);
- ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36681064);
- ПТ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД «ГРОШОВИЧ’ОК» ТОВ «ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40485181);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ХІТ» (ЄДРПОУ 43506298);
- ТОВ «ВІРІДІ-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 43086971);
- ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 38157558);
- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСИМА» (ЄДРПОУ 41868410);
- ТОВ «ФДС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43578818).
В НБУ нагадали, що з 31 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року до зазначених фінансових установ застосовано заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Порушення з їх сторони полягали в невиконанні вимог пунктів постанови правління Нацбанку від 12 серпня 2022 року №177, пункту 500 глави 62 розділу X та пункту 74 глави 5 розділу ІІ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінпослуг та умови провадження ними діяльності з надання фінпослуг.
Зазначені небанки не виконали рішення НБУ та не усунули порушення ліцензійних умов, за що були позбавлені ліцензій.
Відповідні рішення ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та набрали чинності 12 грудня.
Зауважимо, нещодавно Національний банк анулював усі ліцензії страхового товариства "Мегаполіс" і страхової компанії "ТАСТ-Гарантія" через ризикову діяльність, яка загрожує інтересам страхувальників та інших кредиторів.