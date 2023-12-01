Верховний суд підтвердив законність виведення з ринку Діамантбанку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 29 листопада залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій про правомірність рішення Національного банку України про віднесення Діамантбанку до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться у повідомленні фінрегулятора.

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"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного суду, яким підтверджено правомірність рішення про виведення Діамантбанку з ринку. Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадуємо, що Нацбанк відніс Діамантбанк до неплатоспроможних 24 квітня 2017 року. Основною підставою для такого рішення був факт зменшення нормативів капіталу банку менше ніж до однієї третини від мінімального рівня, встановленого Нацбанком. Крім цього, ця установа не виконала у відповідний строк план реструктуризації, яким було передбачено здійснення заходів для її докапіталізації.

В свою чергу, компанія "ПФК "Енергоінвест", що мала 21,9% зазначеноно банку, у вересні того ж року звернулася до суду з позовом до НБУ, в якому просила визнати протиправним та скасувати рішення про віднесення Діамантбанку до неплатоспроможних.

29 травня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва дійшов висновку, що Нацбанк прийняв це рішення правомірно. Цю позицію підтвердив суд і апеляційної інстанції, а тепер - і КАС. Ліквідація ж Діамантбанку триває досі.

Нагадаємо також, що днями НБУ "відбив" у Верховному суді позов на 500 мільйонів гривень з боку компанії-акціонера скандального Златобанку, який було вирішено ліквідувати ще в 2015 році і який в 2019 році спробував "прикинутися" звичайною компанією, аби обійти стандартну процедуру виведення з ринку, ініціювавши банкрутство (яке для банків не передбачене).