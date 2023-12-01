Верховный суд подтвердил законность вывода Диамантбанка с рынка

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 29 ноября оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций о правомерности решения Национального банка об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении финрегулятора.

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"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного суда, которым подтверждена правомерность решения о выводе Диамантбанка с рынка. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что Нацбанк отнес Диамантбанк к неплатежеспособным 24 апреля 2017 года. Основным основанием для такого решения стал факт уменьшения нормативов капитала банка до менее чем одной трети от минимального уровня, установленного Нацбанком. Кроме того, это финучреждение не выполнило в надлежащий срок план реструктуризации, предусматривающий осуществление мер по его докапитализации.

В свою очередь, компания "ПФК "Энергоинвест", имевшая долю 21,9% в указанном банке, в сентябре того же года обратилась в суд с иском к НБУ, в котором просила признать противоправным и отменить решение об отнесении Диамантбанка к неплатежеспособным.

29 мая 2019 года Окружной административный суд Киева пришел к выводу, что Нацбанк принял это решение правомерно. Эту же позицию подтвердил и суд апелляционной инстанции, а теперь – и КАС. Ликвидация же Диамантбанка продолжается до сих пор.

Напомним также, что на днях НБУ "отбил" в Верховном суде иск на 500 миллионов гривен со стороны компании-акционера скандального Златобанка, который было решено ликвидировать еще в 2015 году и который в 2019 году попытался "прикинуться" обычной компанией, чтобы обойти стандартную процедуру вывода с рынка, инициировав свое банкротство (которое для банков не предусмотрено).