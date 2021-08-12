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Банки 10 минут назад

Экс-главе Диамантбанка сообщили о подозрении в растрате 20 млн грн

Финучреждение не стало добиваться выплаты кредитного долга заемщика, хотя само же и выиграло суд по этому делу

Бывшее отделение Диамантбанка в Чернигове. Фото: Яндекс.Карты Бывшее отделение Диамантбанка в Чернигове. Фото: Яндекс.Карты
Бывшее отделение Диамантбанка в Чернигове. Фото: Яндекс.Карты

Бывшему главе правления Диамантбанка под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах в интересах третьих лиц на сумму 20 млн грн. Как сообщает Киевская городская прокуратура, ему инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

По данным следствия, подозреваемый содействовал в принятии решения и выдачи кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось в дальнейшем, были фиктивными и не способными покрыть эти кредиты.

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После прекращения уплаты по кредитному договору банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций. Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от выполнения судебного решения и при содействии главы правления принял решение о безнадежности указанного кредита.

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В результате такого решения владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и оплатить штрафные санкции в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Национальный банк признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля 2017 года, спустя два месяца его решили ликвидировать. При этом часть активов финучреждения перешла Таскомбанку Сергея Тигипко по договоренности с Фондом гарантирования вкладов физлиц. Процесс ликвидации не завершен до сих пор.

Одним из оснований отнесения банка к неплатежеспособным и начала процедуры ликвидации была неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами. Главой правления Диамантбанка тогда был Олег Ходачук.

На начало 2017 года 24% банка принадлежали бизнесмену и экс-депутату Верховной Рады Давиду Жвании, еще почти 70% — бывшим помощникам нардепа Игорю Керезю, Андрею Щукину и Вячеславу Цыганенко.

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