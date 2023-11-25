НБУ "відбив" у Верховному суді позов акціонера скандального Златобанку на 500 мільйонів

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 22 листопада відмовив у задоволенні касаційної скарги ТОВ "Авангард-Експо" та залишив без змін рішення, яким йому було відмовлено у задоволенні позову про стягнення з Національного банку України 499,6 мільйна гривень в якості шкоди як акціонеру Златобанку. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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"Акціонер банку не зміг ані обґрунтувати заявлену ним до стягнення суму шкоди, ані довести сам факт її наявності. Тому Верховний суд підтримав правову позицію Національного банку", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що регулятор ще 13 лютого 2015 року відніс Златобанк до категорії неплатоспроможних, а у травні вирішив ліквідувати. Чотири роки потому акціонери банку в судовому порядку домоглися через Верховний суд рішення про скасування визнання банку неплатоспроможним, що заблокувало процедуру його ліквідації.

У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства фінустанови як нібито звичайної компанії, а не банку - за процедурою згідно Кодексу про банкрутство, який виведення з ринку банків не регламентує жодним чином.

Натомість Нацбанк 18 листопада 2021 року домігся у Верховному суді скасування порушення справи про банкрутство Златобанку, що дало змогу повернути процедуру ліквідації банку у правове поле та продовжити його ліквідацію.

"Авангард-Експо" ж звернулася до суду з позовом до НБУ про відшкодування шкоди. 17 січня нинішнього року Господарський суд Києва відмовив компанії в задоволені позову. Правомірність цього рішення підтвердив спершу суд апеляційної інстанції, а тепер і Верховний суд. Постанова КГС є остаточною та оскарженню не підлягає.

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