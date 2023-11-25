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НБУ "отбил" в Верховном суде иск акционера скандального Златобанка на 500 миллионов
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 22 ноября отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Авангард-Экспо" и оставил в силе решение, которым ему было отказано в удовлетворении иска о взыскании с Национального банка Украины 499,6 миллиона гривен в качестве ущерба как акционеру Златобанка. Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Акционер банка не смог ни обосновать заявленную им к взысканию сумму ущерба, ни доказать сам факт его наличия. Ввиду этого Верховный суд поддержал правовую позицию Национального банка", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Напомним, что регулятор еще 13 февраля 2015 отнес Златобанк к категории неплатежеспособных, а в мае решил ликвидировать. Через четыре года акционеры банка в судебном порядке добились через Верховный суд решения об отмене признания банка неплатежеспособным, что заблокировало процедуру его ликвидации.
В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства финучреждения как якобы обычной компании, а не банка - по процедуре согласно Кодексу о банкротстве, который вывод с рынка банков не регламентирует вообще никак.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Нацбанк 18 ноября 2021 года добился в Верховном суде отмены открытия дела о банкротстве Златобанка, что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.
"Авангард-Экспо" же обратилась в суд с иском к НБУ о возмещении ущерба. 17 января нынешнего года Хозяйственный суд Киева отказал компании в удовлетворении иска. Правомерность этого решения подтвердил сперва суд апелляционной инстанции, а теперь и Верховный суд. Постановление КХС является окончательным и не подлежит обжалованию.
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