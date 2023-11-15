История окончена. Апелляционный суд признал национализацию Приватбанка законной

Шестой апелляционный административный суд 15 ноября 2023 принял решение по делу об обжаловании решений органов государственной власти, связанных с национализацией Приватбанка и признал национализацию законной.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, суд признал недопустимым возврат Приватбанка бывшим собственникам, в том числе Игорю Коломойскому, и отменил решение, принятое ранее Окружным административным судом города Киева от 18 апреля 2019 года. Эти решения удовлетворяли иски по противоправности вывода ПриватБанка с рынка с участием государства.

В НБУ подчеркнули, что вывод неплатежеспособного Приватбанка с рынка был обоснован и осуществлен в соответствии с действующим законодательством. Решение о национализации поддерживалось Советом национальной безопасности и обороны и правительством, с целью обеспечения финансовой стабильности и защиты средств граждан.

"Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического. департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национализация Приватбанка

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров Приватбанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. При этом Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Ранее Нацбанк, ссылаясь на расследование компании Kroll, заявил, что экс-менеджмент и бывшие владельцы Приватбанка нанесли ущерб финансовому учреждению на сумму $5,5 млрд.

2 марта 2021 Шестой апелляционный административный суд остановил производство по делу к рассмотрению Конституционным Судом Украины дела по иску 64 народных депутатов о конституционности отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

1 июня 2022 года Верховный Суд отменил постановление о приостановлении производства по этому делу, что позволило продолжить рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Большая палата Верховного суда 15 февраля 2023 года удовлетворила кассационные жалобы государства и закрыла производство по делу по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного банка его бывшим собственникам.