АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Банки
Дата публикации

История окончена. Апелляционный суд признал национализацию Приватбанка законной

История окончена. Апелляционный суд признал национализацию Приватбанка законной
Апелляционный суд признал национализацию Приватбанка законной

Шестой апелляционный административный суд 15 ноября 2023 принял решение по делу об обжаловании решений органов государственной власти, связанных с национализацией Приватбанка и признал национализацию законной.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, суд признал недопустимым возврат Приватбанка бывшим собственникам, в том числе Игорю Коломойскому, и отменил решение, принятое ранее Окружным административным судом города Киева от 18 апреля 2019 года. Эти решения удовлетворяли иски по противоправности вывода ПриватБанка с рынка с участием государства.

В НБУ подчеркнули, что вывод неплатежеспособного Приватбанка с рынка был обоснован и осуществлен в соответствии с действующим законодательством. Решение о национализации поддерживалось Советом национальной безопасности и обороны и правительством, с целью обеспечения финансовой стабильности и защиты средств граждан.

"Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического. департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национализация Приватбанка

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров Приватбанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. При этом Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Ранее Нацбанк, ссылаясь на расследование компании Kroll, заявил, что экс-менеджмент и бывшие владельцы Приватбанка нанесли ущерб финансовому учреждению на сумму $5,5 млрд.

2 марта 2021 Шестой апелляционный административный суд остановил производство по делу к рассмотрению Конституционным Судом Украины дела по иску 64 народных депутатов о конституционности отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

1 июня 2022 года Верховный Суд отменил постановление о приостановлении производства по этому делу, что позволило продолжить рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Большая палата Верховного суда 15 февраля 2023 года удовлетворила кассационные жалобы государства   и закрыла производство по делу по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного банка его бывшим собственникам.

Автор:
Татьяна Гойденко