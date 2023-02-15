"Историческое решение": Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Большая палата Верховного суда 15 февраля удовлетворила кассационные жалобы государства и закрыла производство по делу по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного банка его бывшим собственникам.

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Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка и Кабинета Министров Украины. Данным решением Большая Палата подтвердила безапелляционность применения Закона Украины № 590-ІХ, прямо запрещающего возвращение акций выведенных с рынка банков их бывшим владельцам", - говорится в сообщении.

Верховная Палата в частности подтвердила позицию суда первой инстанции, который еще в 2021 году закрыл производство по делу по иску Дубилета, применив положения Закона 590, согласно которому единственно возможным способом защиты прав бывших участников банка в случае их нарушения является возмещение причиненного ущерба в денежной форме.

В пресс-службе банка отметили, что особая важность данного дела заключалась в том, что от его результата зависело дальнейшее рассмотрение еще более 40 подобных исков, через которые бывшие владельцы ПриватБанка и их сателлиты пытались оспорить законность процесса национализации.

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.