"Історичне рішення": Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам

Велика палата Верховного суду 15 лютого задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого банку його колишнім власникам.

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Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

"Верховний Суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету Міністрів України. Даним рішенням Велика Палата підтвердила безапеляційність застосування Закону України № 590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам", - йдеться у повідомленні.

Верховна Палата зокрема підтвердила позицію суду першої інстанції, який ще в 2021 році закрив провадження у справі за позовом Дубілета, застосувавши положення Закону 590, згідно з якими єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі.

У прес-службі банку зазначили, що особлива важливість даної справи полягала у тому, що від її результату залежав подальших розгляд ще понад 40 подібних позовів, через які колишні власники ПриватБанку та їх сателіти намагались оскаржити законність процесу націоналізації.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів ПриватБанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною. У свою чергу, ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.