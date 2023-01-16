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Справа Приватбанку: Гороховський відмовився від позову проти націоналізації банку
Один із співзасновників monobank Олег Гороховський відкликав свій позов до суду, в якому просив визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій Приватбанку від 21 грудня 2016 року, на підставі якого держава його націоналізувала.
Як заявив Олег Гороховський у коментарі NV, 30 вересня 2022 року банкір подав заяву про відмову від позову.
"Суд тільки для того, щоб (заяву про відмову від позову розглянути та задовольнити. Я не суджуся з державою під час війни. "Приват", до речі, чудово знає про відкликання позову, а пресреліз видав, тільки щоб насолити "Моно", — підкреслив Гороховський.
Вранці 16 січня прес-служба Приватбанку повідомила, що в Господарському суді міста Києва відбудеться судове засідання в справі № 910/18211/19 за позовом колишнього топменеджера і співвласника ПриватБанку та теперішнього засновника monobank Олега Гороховського проти Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У своєму позові пан Гороховський просить визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку від 21 грудня 2016 року, на підставі якого держава набула у власність акції ПриватБанку. Аналогічні позови, ініційовані Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, також наразі перебувають у провадженні Господарського суду м. Києва", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у прес-службі Привату, такими діями колишні власники намагаються незаконно повернути банк.
Згідно з повідомленнями самого Олега Гороховського та пресслужби Приватбанку, засідання відбулося, а справу було остаточно закрито.
Нагадаємо, що ПриватБанк запустив виплати міжнародних переказів IntelExpress в терміналах самообслуговування.