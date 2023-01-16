Справа Приватбанку: Гороховський відмовився від позову проти націоналізації банку

Один із співзасновників monobank Олег Гороховський відкликав свій позов до суду, в якому просив визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій Приватбанку від 21 грудня 2016 року, на підставі якого держава його націоналізувала.

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Як заявив Олег Гороховський у коментарі NV, 30 вересня 2022 року банкір подав заяву про відмову від позову.

"Суд тільки для того, щоб (заяву про відмову від позову розглянути та задовольнити. Я не суджуся з державою під час війни. "Приват", до речі, чудово знає про відкликання позову, а пресреліз видав, тільки щоб насолити "Моно", — підкреслив Гороховський.

Вранці 16 січня прес-служба Приватбанку повідомила, що в Господарському суді міста Києва відбудеться судове засідання в справі № 910/18211/19 за позовом колишнього топменеджера і співвласника ПриватБанку та теперішнього засновника monobank Олега Гороховського проти Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку.

"У своєму позові пан Гороховський просить визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку від 21 грудня 2016 року, на підставі якого держава набула у власність акції ПриватБанку. Аналогічні позови, ініційовані Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, також наразі перебувають у провадженні Господарського суду м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у прес-службі Привату, такими діями колишні власники намагаються незаконно повернути банк.

Згідно з повідомленнями самого Олега Гороховського та пресслужби Приватбанку, засідання відбулося, а справу було остаточно закрито.

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив виплати міжнародних переказів IntelExpress в терміналах самообслуговування.