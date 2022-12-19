ПриватБанк запустив виплати міжнародних переказів IntelExpress в терміналах самообслуговування

Державний ПриватБанк надав своїм клієнтам можливість отримувати міжнародні грошові перекази IntelExpress в цілодобовому режимі через мережу терміналів самообслуговування банку.

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Про це 19 грудня повідомила пресслужба банку.

"Для цього треба лише авторизуватися в терміналі за допомогою картки банку, вибрати в меню "Банківські послуги" сервіс "Отримати грошовий переказ", перекази IntelExpress та ввести контрольний номер та дані переказу", — уточнили в фінустанові.

Виплата переказів IntelExpress на гривнєву або валютну картку ПриватБанку в терміналах самообслуговування здійснюється без комісії.

Клієнти ПриватБанку також можуть отримувати грошові перекази IntelExpress в євро (EUR) або доларах США (USD) безпосередньо на рахунок або картку – без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк та сервіс міжнародних грошових переказів MoneyGram запустили можливість отримувати перекази прямим зарахуванням на гривневі рахунки ПриватБанку та банків-партнерів MoneyGram в Україні.

Крім того, на початку травня ПриватБанк запустив інтеграцію з іншою системою онлайн-переказів - Payoneer.