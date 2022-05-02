ПриватБанк та Payoneer запустили інтеграцію

Клієнти ПриватБанку та Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями у Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer та більш вигідний курс конвертації в гривню при здійсненні SWIFT-платежів.

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2 травня ПриватБанк запустив інтеграцію з Payoneer. Відтепер клієнти банку зможуть користуватися новими функціями у Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer у додатку Приват24.

У пресслужбі повідомляють, що інтеграція дає можливість:

- реєстрації користувача через Приват24, авторизації в сервісі Payoneer з банківського додатку, прив'язки наявного облікового запису та перегляду історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;

- виводу коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП;

- відкриття віртуальних та інтернет-карток в процесі виводу коштів, швидкого отримання банківських реквізитів по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги;

- вигідного курсу конвертації в гривню та відсутності комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Раніше, 19 квітня, ПриватБанк в партнерстві з компанією Ria Money Transfer запустили сервіс переказу коштів на картки всіх банків партнерів Ria в Україні.

Нагадаємо, такі системи, як Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpess та TransferGo, скасували плату за переказ коштів в Україну, незалежно від каналу відправлення. Тариф для клієнтів, які надсилають кошти в Україну, тепер складає 0%.