Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Фінанси
Дата публікації

ПриватБанк та Payoneer запустили інтеграцію

ПриватБанк та Payoneer запустили інтеграцію

Клієнти ПриватБанку та Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями у Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer та більш вигідний курс конвертації в гривню при здійсненні SWIFT-платежів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

2 травня ПриватБанк запустив інтеграцію з Payoneer. Відтепер клієнти банку зможуть користуватися новими функціями у Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer у додатку Приват24.

У пресслужбі повідомляють, що інтеграція дає можливість:

- реєстрації користувача через Приват24, авторизації в сервісі Payoneer з банківського додатку, прив'язки наявного облікового запису та перегляду історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;

- виводу коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП; 

- відкриття віртуальних та інтернет-карток в процесі виводу коштів, швидкого отримання банківських реквізитів по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги;

- вигідного курсу конвертації в гривню та відсутності комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Раніше, 19 квітня, ПриватБанк в партнерстві з компанією Ria Money Transfer запустили сервіс переказу коштів на картки всіх банків партнерів Ria в Україні. 

Нагадаємо, такі системи, як Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpess та TransferGo, скасували плату за переказ коштів в Україну, незалежно від каналу відправлення. Тариф для клієнтів, які надсилають кошти в Україну, тепер складає 0%.