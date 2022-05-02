ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию

Клиенты ПриватБанка и Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в Приват24, быстрее получать средства из Payoneer и получать более выгодный курс конвертации в гривню при осуществлении SWIFT-платежей.

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2 мая ПриватБанк запустил интеграцию с международной платежной системой Payoneer. Теперь клиенты банка смогут пользоваться новыми функциями в Приват24, чтобы быстрее получать средства из Payoneer в приложении Приват24.

В пресс-службе сообщают, что интеграция позволяет:

- регистрацию пользователя через Приват24, авторизацию в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязку имеющейся учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через ПриватБанк;

- выводить средства с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФОП;

- открывать виртуальные и интернет-карты в процессе вывода средств, быстро получать банковские реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги;

- иметь выгодный курс конвертации в гривню и отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

Ранее, 19 апреля, ПриватБанк в партнерстве с компанией Ria Money Transfer запустили сервис перевода средств на карты всех банков партнеров Ria в Украине.

Напомним, такие системы, как Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpess и TransferGo, отменили плату за перевод средств в Украину независимо от канала отправления. Тариф для клиентов, присылающих средства в Украину, теперь составляет 0%.