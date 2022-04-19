- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
ПриватБанк та Ria Money Transfer запустили сервіс переказу коштів
Державний ПриватБанк в партнерстві з компаніє Ria Money Transfer запустили сервіс переказу коштів на картки всіх банків партнерів Ria в Україні. Про це повідомила пресслужба банку.
Сервіс надає змогу просто та швидко переслати кошти за допомогою Ria Money Transfer з будь-якої країни світу напряму в Україну. Для цього потрібно під час відправки переказу просто зазначити номер рахунку або картки. Одержувач отримує повідомлення від банку про надходження грошей.
"Наше партнерство з Ria, однією з найбільших світових систем грошових переказів, дає українцям ще більше можливостей підтримати один одного, в якій би точці світу вони не перебували", - зазначила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко.
В пресслужбі фінустанови додали, що клієнти Ria можуть надсилати перекази як на картки ПриватБанку в євро та доларах, так і в гривні. Також через сервіс можна буде переказувати гроші на картки інших українських банків у гривні безпосередньо на рахунок або картку - без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, такі системи, як Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpess та TransferGo, скасували плату за переказ коштів в Україну, незалежно від каналу відправлення. Тариф для клієнтів, які надсилають кошти в Україну, тепер складає 0%.
А у банкоматах глобальної платіжної мережі Euronet українці можуть знімати готівку без комісій як в Україні, так й у Польщі, Угорщині, Румунії і Словаччині.