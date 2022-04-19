ПриватБанк и Ria Money Transfer запустили сервис перевода денег

Государственный ПриватБанк в партнерстве с компанией Ria Money Transfer запустили сервис перевода денег на карты всех банков партнеров Ria в Украине. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Сервис позволяет просто и быстро переслать деньги с помощью Ria Money Transfer из любой страны мира напрямую в Украину. Для этого нужно при отправке перевода просто указать номер счета или карты. Получатель получает уведомление от банка о поступлении денег.

"Наше партнерство с Ria, одной из крупнейших мировых систем денежных переводов, дает украинцам еще больше возможностей поддержать друг друга, в какой бы точке мира они ни находились", — отметила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко.

В пресс-службе финучреждения добавили, что клиенты Ria могут отправлять переводы как на карты ПриватБанка в евро и долларах, так и в гривне. Также через сервис можно будет переводить деньги на карты других украинских банков в гривне непосредственно на счет или карту без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

Напомним, такие системы, как Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpess и TransferGo, отменили плату за перевод средств в Украину независимо от канала отправления. Тариф для клиентов, присылающих средства в Украину, теперь составляет 0%.

А в банкоматах глобальной платежной сети Euronet украинцы могут снимать наличные без комиссий как в Украине, так и в Польше, Венгрии, Румынии и Словакии.